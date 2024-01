DNCP: compras financiadas por organismos internacionales están obligadas a hacer publicidad de sus procesos

El director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, explicó que lamentablemente, la nueva Ley 7021 de Suministros y Compras Públicas establece en su artículo 14 que quedan excluidos del control de Contrataciones Públicas las compras hechas por medio de organismos internacionales o de cooperación internacional como las Naciones Unidas.

Esto, debido a que entre los procedimientos excluidos de la normativa que establece la nueva ley 7021, se excluyen las compras derivadas de financiamiento de organismos internacionales.

El director aclaró que una cosa son los procedimientos excluidos de la Ley de Contrataciones, y otra cosa son los que no aparecen en la norma porque tienen su ley especial, como por ejemplo las binacionales.

Procesos deben ser publicitados desde el vamos

Ante esta situación, Encina detalló que a finales de 2023 emitieron una resolución, donde establecieron que para que exista control ciudadano, se reglamenta la publicidad de esos procesos de compra de organismos internacionales.

Aclaró que esta publicidad deberá hacerse ni bien empiecen los procesos de compra, no cuando la contratación ya está terminando. “Si no, ya no hay mucho que hacer, porque ya está contratado y pagado”, dijo.

Entonces, aunque la DNC no esté precisamente involucrada en estas convocatorias, de igual manera la ciudadanía puede estar al tanto de qué se está licitando y qué servicio o producto se contrató.

Fiscalía y Contraloría pueden abrir procesos

Así las cosas, tanto la Fiscalía como la Contraloría pueden abrir sus procesos en caso de encontrar alguna irregularidad o hecho punible.

Por otro lado, el director de la DNCP fue consultado sobre la escandalosa compra que tenía planeada el Ministerio de Justicia en el marco de emergencia penitenciaria, y que finalmente fue cancelada al ser cuestionado el ministro Ángel Barchini.

Sobre el punto, Encina dijo que recién ayer se visualizó en la página como cancelado el mencionado proceso. Esto llama la atención, pues Barchini había anunciado ya el viernes pasado que anularía esa licitación.

Por otra parte, el funcionario indicó que se está trabajando en un observatorio de precios propio de la DNCP, en el que se tengan los precios actuales del mercado monitoreados las 24 horas del día.

Observatorio de precios era “una payasada”

Calificó como “una payasada”, el observatorio que se tenía anteriormente, pues no se basaba en precios reales del mercado, sino en referencias de los precios inflados que pasaron los oferentes en los últimos cinco años.

“Hay veces que los mismos proveedores de insumos saben que se van a pedir precios referenciales y empiezan a inflar sus precios. Ese es uno de os problemas con los que chocan las convocantes”, describió Encina.

Señaló que llevará un tiempo tener la lista completa de precios de insumos, herramienta que servirá para que salte como una bandera roja, cuando el costo de un oferente esté por fuera del la referencia de mercado.

Combustible de árabes: otro negocio fallido

El funcionario fue consultado también sobre una licitación que se hizo a principios de noviembre, para una adjudicación de Petropar por US$ 5 millones, para combustible que árabes traerían supuestamente a precios bajos. El proceso terminó como uno de los tantos negocios fallidos de nuestro Gobierno.

Luego de esto, el presidente de Petropar había dicho que enjuiciaría a quienes hicieron esta propuesta, y se habló de ejecutar pólizas de seguro.

Al consultársele qué medidas se tomaron, Encima precisó que la DNCP intimó a que se ejecute la declaración jurada que había presentado la proveedora, por aproximadamente US$ 1.500.000.

En este sentido, Petropar comunicó a la DNCP que inició acciones tendientes a ejecutar esa declaración jurada.

“Una cosa es la declaración jurada, otra es la póliza”

“Una cosa es la declaración jurada, otra es la póliza, que la proveedora no presentó. Declararon que iban a proveer el producto, y si no presentaban póliza se les iba a ejecutar. Ahora están en la vía judicial hasta donde tomé conocimiento”, dijo Agustín Encina.

Encina aclaró que si Petropar no llega a ejecutar esta declaración jurada por incumplimiento, se encontraría muy comprometida ante la Contraloría.

Al consultársele por qué motivo Petropar hizo este proceso solo con declaración jurada, explicó que la entidad tenía la posibilidad de hacer esto en virtud a un decreto que dice que las compras se podían hacer por declaración jurada, sin póliza.

“Tenían que asegurarse de que el contrato sea cumplido”

“Nosotros les observamos y mencionamos que proceso no continuaría a no ser que la proveedora presente póliza de cumplimiento de contrato, porque si la carga llega en tiempo y cantidad pactada, pero no con calidad necesaria, Petropar no recibirá carga y proveedora puede terminar demandando”, detalló Encina.

Agregó que ese proceso fue suspendido justamente porque “les dijimos que tenían que asegurarse de que el contrato sea cumplido, y de lo contrario, tenían que tener la póliza para ejecutarla”.

Encina opinó que el recupero del dinero por medio de la declaración jurada tampoco sería tan rápido.