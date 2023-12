DNCP procesó compras públicas por US$ 1.100 millones en este gobierno

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, reportó que en estos cuatro meses de administración del gobierno del presidente Santiago Peña, se procesaron expedientes de compras públicas que superaron los US$ 1.100 millones. Así lo reportó vía comunicado en la jornada de este viernes 29 de diciembre.

El informe indica que se trata de un récord en relación a los procesos de licitación regidos por la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.

Conforme al detalle comparativo, los primeros cuatro meses de los gobiernos iniciados en el 2013, 2018 y 2023 respectivamente,se observa que en el primer periodo 2013 se procesaron expedientes por más de US$ 700 millones; en el segundo, se superó los US$ 800 millones, y en la administración actual, ascendió a US$ 1.100 millones, se informó.

Cabe recordar que los procesos de compras públicas desde el 1 de enero del 2024 se regirán por la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, la cual presenta sustanciales modificaciones.

Entre las modificaciones se encuentra que las compras se dividen en adquisiciones de mayor y menor cuantía. En este último caso, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tienen una reserva de mercado del 20%, como discriminación positiva.

Asimismo, se establece un nuevo registro de proveedoras y de los funcionarios responsables de las compras. En ese sentido, la institución realiza capacitaciones virtuales y presenciales, sin costo y de libre acceso, para la gente interesada en actualizarse en los procesos estipulados en la nueva ley.