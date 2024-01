Inicio de clases: docentes amenazan con no arrancar el 23 de febrero si el MEC no abre concursos

Gremios docentes exigen al ministro de Educación, Luis Ramírez, el llamado a concurso público para cargos directivos y de aula, además de aclarar fechas del reajuste salarial. Ambos puntos fueron acordados el año pasado, entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y los educadores, pero siguen sin definirse para este 2024, según denunciaron.

Amenazaron, tras reunirse esta mañana, en el local de la Unión Nacional de Educadores (UNE – SN), con medidas de fuerza que podrían afectar el inicio de clases del viernes 23 de febrero.

Lea más: Inicio de clases: reportan 11.900 aulas en mal estado; estudiantes repudian “sillas de oro”

“Primero solicitamos hablar con el ministro, pero no descartamos un cambio en el calendario escolar que aprobamos el año pasado con condiciones firmadas con el MEC, como el llamado a concurso público para cargos vacantes”, sostuvo Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep – Auténtica).

Rafael Resquín, titular de la UNE, aseguró que priorizan el llamado a concurso de alrededor de 5.000 cargos entre sus exigencias, pues no quieren más interinazgos en las salas de clase.

Docentes denunciaron injerencia partidaria en nombramientos del MEC

“Los nombramientos de docentes interinos son sin concurso y se dan en un marco politiquero, por decirlo de alguna manera. No queremos más injerencia partidaria en las instituciones educativas”, agregó el dirigente.

El pedido de selección de personal es para cargos de nivel 1 (maestros de grado y catedráticos), para direcciones y para direcciones departamentales, donde solo 8 de 18 accedieron a los puestos por este método. El resto, fueron nombrados por el ministro de turno.

Lea más: Inicio de clases: Congreso inaugura sillas de oro; niños arrancarán año lectivo con pupitres rotos

En la reunión participaron dirigentes de cinco gremios. Silvio Piris, titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), no estuvo presente por un cuadro de dengue, pero suscribe los reclamos, según indicaron tras la reunión.

Exigen aclaratoria sobre reajuste y escalafón

Gabriel Espínola explicó que si bien el reajuste salarial está estipulado en la ley de presupuesto del 2024, que firmó el presidente Santiago Peña el viernes pasado, no se aclara si el pago será tal y como se acordó el año pasado.

“En un rubro de directores por ejemplo, un primer desembolso tenía que darse en julio y otro, en octubre. Ahora, la ley estipula un solo pago, entonces no se aclara si se cumplirá el acuerdo”, remarcó.

En cuanto al escalafón docente, ocurre lo mismo. El presupuesto estipula el pago, pero no se aclara el mes de desembolso, cuando llevan atrasos en pagos desde el 2021.

Lea más: Inicio de clases: directores tienen más de 800.000 pedidos de insumos para escuelas

El ministro de Educación, Luis Ramírez, dijo esta mañana que desconocía la postura del sector. “Yo me reuní la semana pasada con cuatro gremios importantes, pero no me dijeron nada”, aseguró.

Nepobabies ganan 3 veces más que un maestro

Los hijos de políticos que figuran como funcionarios en el Congreso Nacional, conocidos como nepobabies, ganan hasta tres veces más que un maestro de grado, según denunciaron gremios de docentes.

“Pueden ganar hasta el doble o el triple, por ejemplo que un maestro que tiene un sueldo de G. 3 millones y un poco más por turno”, reclamó Rafael Resquin, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE - SN).

Lea más: Muebles para estudiantes están en pésimo estado en escuela de Ayolas

Esto, si se compara el salario de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien gana G. 18 millones como funcionaria en la Cámara de Diputados, donde ingresó sin ningún tipo de concurso público.

Tampoco se tenía, al momento de la verificación de datos, que haya registrado un título universitario.

Maestros ingresan por selección, sin excepciones, indicaron

En el caso de un solo turno, los nepobabies pueden ganar hasta seis veces más que un profesor por cargo. “Si hablamos de cargos o de horas cátedra, son por lo menos 9 cargos”, agregó Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica).

Los educadores repudiaron los casos de nepotismo en el Parlamento Nacional, cuando los docentes ingresan por concurso público de oposición a las salas de clase o a las direcciones.

“Un docente debe tener toda la documentación, tiene comprobada su idoneidad, al menos si el título no tiene irregularidades”, indicó Espínola.

Agregó que además buscan que el MEC genere más llamados para ocupar lugares vacantes este 2024, para acabar justamente con la política partidaria en las direcciones departamentales, supervisiones y hasta en el aula.

Lea más: Lea más: Ministro del MEC: “No sé si es una contradicción” comprar “sillones de oro” antes que pupitres

“Hay que tener en cuenta que los interinos tampoco tienen estabilidad laboral, el trabajo es muy precarizado a pesar de que las autoridades siempre hablan de la educación”, lamentó Resquin.

En cambio, dijo, en los casos de nepotismo incluso los hijos de políticos de turno entran con nombramientos permanentes, es decir, “son inamovibles”.

Requieren de 800.000 insumos para escuelas

Las instituciones educativas iniciarán las clases con más de 11.900 aulas en mal estado, de las cuales 249 están en riesgo de derrumbe, según el Sindicato de Directores. Datos del MEC indican que 2.000 centros escolares están en pésimo estado.

Los directores reclamaron el año pasado, en su microplanificación para este 2024, 800.000 insumos entre sillas y mesas pedagógicas, ventiladores o acondicionadores de aire. Escuelas indígenas arrancan el año lectivo sin agua y con falta de aulas.