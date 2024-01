Niña de 8 años muere en Curuguaty con síntomas de dengue

La víctima es LGGR de 8 años, domiciliada en el barrio Santa María de esta ciudad, población ubicada en las afueras de Curuguaty, próximo a la comunidad indígena Fortuna.

La niña consultó el pasado sábado en horas de la noche con cuadro de fiebre y otros síntomas de dengue, pero debido a que el hospital no cuenta con servicio de laboratorio durante el fin de semana, la misma fue medicada con paracetamol y dipirona, y se le envió de vuelta a su casa, según refirió la Dra. Angie Duarte, directora del hospital distrital.

Lea más: Dengue: unos 200 niños fueron hospitalizados en los últimos 20 días

La profesional agregó que la niña debería volver ayer lunes para que se le extraiga la muestra de sangre para confirmar o descartar un cuadro de dengue, pero la misma murió en horas de la madrugada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según refirió la médica, Juliana Rolón Escurra, madre de la menor, explicó que cerca de las 03 de la mañana de ayer lunes recurrió a la habilitación de la menor para despertarle para prepararse para venir al hospital, pero que la encontró totalmente fría por lo que de inmediato lo trasladaron al hospital donde ya llegó sin signos de vida, aseguró.

Lea más: Dengue: cinco regiones en “crisis” por repunte de casos y notificaciones sospechosas

Dijo que el médico forense del lugar lo revisó y diagnosticó dengue, como probable causa de muerte, ya que aparentemente no tenía otras patologías. Duarte, no obstante, señaló que quien debe determinar si efectivamente la causa de muerte fue dengue o no es el departamento de Vigilancia Sanitaria, del Ministerio de Salud.