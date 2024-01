Rechazan otro hábeas data promovido por “docente” para borrar título falso

Ya son varios las acciones de hábeas data que fueron rechazados por varios juzgados porque los accionantes “docentes” pretendían que se elimine o borre del sistema informático del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), supuestos títulos falsos de Licenciado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ciencias Básicas. Sin embargo, la justicia determinó que en todos los casos, hasta ahora, fueron los mismos docentes quienes agregaron dichos títulos al currículum de sus perfiles que tienen en el Sistema Integrado de Gestión del MEC (SIGMEC), ya que solamente ellos poseen su cuenta y contraseña.

Lo que se presume es que ante la detección por parte del MEC de 1.076 títulos de licenciados en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ciencias Básicas, obtenidos de forma irregular invocando a una universidad privada, ahora quieren deshacerse de la evidencia del presunto hecho que podría constituir delito.

Un nuevo caso rechazado en la justicia

En esta nueva causa caratulada “Hábeas data presentado por el Sr. Jacinto Antonio Aguilera González bajo patrocinio del Abg. Rodrigo Omar Flores Marecos en contra del Ministerio de Educación y Ciencias”, Nº 250 - Año 2024.

En la mencionada causa, el juzgado penal de garantías N° 3 a cargo de la jueza Cynthia Paola Lovera Brítez, por Sentencia Definitiva (SD) N° 4 del 30 de enero de 2024, no hizo lugar a la garantía constitucional promovida por el docente Jacinto Antonio Aguilera González.

Relato de los hechos que motivó el hábeas data

El 24 de enero de 2024 fue presentado el Hábeas data promovido por el docente Jacinto Antonio Aguilera González y menciona que a mediados del mes de diciembre de 2023 ingresó al Sistema Integrado de Gestión del MEC (SIGMEC), desde su usuario y que se encontró con la sorpresa de que le fue agregado un supuesto título de Licenciado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ciencias Básicas, obtenido el 30 de noviembre de 2012 y que fuera emitido por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA).

Esta situación es el “motivo por el cual me veo obligado a acudir a esta instancia para la eliminación del citado documento y/o suprimido del sistema SIGMEC, a fin de precautelar mis derechos”, indica el accionante en su escrito.

Representante legal del MEC pidió rechazar la acción

El Abg. Ernesto Manuel Escobar, en representación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), informó al juzgado el 26 de enero de 2024, que según un informe de la Sra. Raquel Domínguez, jefa del Departamento de Matriculación y Certificación Documental,que el profesor Jacinto Antonio Aguilera González, al emitir su Certificación Documental, se observó en sede administrativa que el título de grado presentado (carrera de Licenciado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ciencias Básicas) y su correspondiente certificado de estudios, expedidos presuntamente por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) se encontraba observado, quedando el mismo sin la valoración de puntaje y perfil correspondiente.

El representante legal del MEC también informó que el Sr. Diego Francisco Morel, Director de Registro de Títulos del MEC,realizó la siguiente observación: “El título no se encuentra registrado en los libros obrantes en esta dependencia. No existen 986 libros de diplomas de la UAA. Los datos de registro asentados en el sello, visualizado el título, no corresponden a los registros de esta dirección”.

Por otra parte, el representante lega informó al juzgado que en el año 2023, el MEC, a través del Vice Ministerio de Educación Superior (VES), detectó 1.000 títulos, relacionados a la carrera de Formación Docente y afines que presuntamente serían apócrifos.

Los referidos documentos habrían sido presentados con el fin de lograr un puntaje respecto al perfil correspondiente. Los mismos (certificados de estudios y título de grado), indefectiblemente son “cargados o levantados” por la persona a la cual se le asigna una cuenta (usuario) en el “SIGMEC”, refiere el informe del abogado Manuel Escobar.

No agotó las instancias. El representante legal del MEC sostiene que en materia de juicios constitucionales es necesario agotar las instancias administrativas antes de recurrir a la vía judicial para demostrar que se ha intentado resolver la situación de manera administrativa y que, a pesar de ello, persisten violaciones de derechos de rango constitucional que requieren la intervención del Poder Judicial.

Análisis del juzgado para rechazar la garantía constitucional

La jueza Cynthia Lovera argumentó para rechazar el hábeas data que de las pruebas presentadas por el accionante, no surge la existencia de datos erróneos, referentes al recurrente que deban ser rectificados o destruidos, ni se ha acreditado afectación ilegítima de sus derechos por parte del Ministerio de Educación y Ciencias.

Al respecto, -dice la jueza- el recurrente Aguilera González no acreditó tales falencias o falsedades en los datos sobre el título de Licenciado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ciencias Básicas, que obra en el usuario del registro informático del accionante y que el mismo posee la contraseña en su calidad de profesor en el Sistema Integrado de Gestión del MEC (SIGMEC), ni que dichos datos sean erróneos.

No agotó instancias previas. De igual manera, el juzgado comparte la tesis del representante legal del MEC en el sentido de que el accionante no agotó las instancias administrativas previas antes de recurrir por la vía jurisdiccional para reclamar un supuesto derecho, por lo que la torna inviable, argumentó la magistrada.

Jueza no remitió antecedentes a la Fiscalía

En la parte resolutiva del rechazo de hábeas data, la jueza Cynthia Lovera no ordenó la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, para que en caso de considerar necesario, abra una investigación penal por la presunta falsificación de documentos.

El juez Darío Báez por medio de las Sentencias Definitivas N° 15 y 16 del 26 de enero de 2024, remitió los antecedentes al Ministerio Público de dos supuestos docentes que igualmente habían promovido el hábeas data para borrar el título de Licenciado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ciencias Básicas, que supuestamente eran igualmente apócrifos.