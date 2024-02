Caacupé: obispo pidió que médicos tengan más “sentido humano” al atender a enfermos

El obispo Ricardo Valenzuela ofició la misa de hoy en el santuario de Caacupé y, durante su prédica, hizo énfasis en el trabajo que ejercen los médicos en el Paraguay.

Dijo que hay pacientes que van a un hospital y se encuentran con médicos que en vez de brindarles tranquilidad en su enfermedad hacen que estos se pongan peor. Sin embargo, resaltó que también hay buenos profesionales que se entregan con empeño a su trabajo.

“Su testimonio y entrega tan generosa hacen que los honremos. Necesitamos esa clase de médicos en nuestro país”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El obispo pidió que los médicos tengan más “sentido humano con los enfermos”.

“Ninguna medicina levanta más al enfermo que la buena atención”, agregó. “Es necesario dar esperanza, porque la esperanza es la mejor tienda de oxigeno para un enfermo y después viene el amor”.

El obispo Valenzuela pidió dejar al enfermo “en su soledad”, diciendo que Jesús “nos ha advertido que uno de los puntos del juicio final será ‘estaba enfermo y me visitaste. Pero también está esta otra, estaba enfermo y no me vistaste’”.

“No abandonar lo más importante por lo más urgente. Cuando hay alguien que te llama hay que ir a visitarle, una cosa que podemos hacer los enfermos es orar por ellos como lo hace el señor porque todos son curados en el evangelio”, dijo.

Lea más: Caacupé: 400 mil paraguayos pasan hambre y sufren de carencias en salud pública dijo, Cardenal

“Preocuparse por los enfermos como Jesús”

El obispo Valenzuela dijo “todos debemos preocuparnos por los enfermos como lo hace Jesús porque él se preocupaba mucho por los enfermos”.

“Jesús se muestra en verdad como el médico de las almas y de los cuerpos. La iglesia continua esta misión de Cristo de dos maneras una, de un modo espiritual, orar por los enfermos y la segunda ayudando de un modo práctico, ayudando a instituir hospitales, leproserías, asilos y toda clase de fundaciones a favor de los enfermos”, explicó.

El obispo también manifestó que la transformación social cambió profundamente la condición del enfermo y la medicina ha llegado a ser capaz de curar un gran número de enfermedades que antes llevaban rápidamente a la muerte.

“En muchas situaciones la ciencia da un modo razonable de esperanza. La medicina es un don de Dios que ayuda a curar a los enfermos. Nunca desistamos de orar y de acuerdo a tu oración y tu fe, el enfermo quedará sano”, enfatizó.

En la jornada dominical hubo una importante concurrencia de visitantes que acudieron con sus familias desde diferentes lugares como Concepción, peregrinación de Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Nueva Italia, Presidente Franco y Villa Elisa.

La animación de canciones religiosas estuvo a cargo del Coro permanente de la Basílica de Caacupé.