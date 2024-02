Debaten en Pilar sobre el cambio climático en busca de políticas públicas eficientes

En la fecha se desarrolló en una jornada de debate sobre el cambio climático con énfasis en adaptación y migración. El objetivo del debate se encuadra dentro del marco del proyecto regional de fortalecimiento de la base de evidencia sobre migración, ambiente y cambio climático en América del Sur, implementado por ONU Migración.

Lea más: Pobladores piden mejor manejo de los recursos hídricos de Ñeembucú

La actividad se realizó en un hotel céntrico de esta ciudad con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), dependiente de la Organización de la Naciones Unidas (ONU); y la Gobernación de Ñeembucú.

Al inicio de la actividad habló el secretario de producción de la gobernación de Ñeembucú, ingeniero Alfredo Salinas. El mismo destacó la importancia del debate para buscar una solución al problema del cambio climático.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pos su parte, la directora de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Mades, Ethel Estigarribia, señaló que con este tipo de debate buscar fortalecer las capacidades institucionales. “Necesitamos acceso a tecnología, necesitamos generar estrategias de financiamientos y eso estamos iniciando con este proyecto”, indicó.

Lea más: Las alarmas por el cambio climático “son delirios”, afirma científico de EE.UU.

Resaltó la importancia de cuidar el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de las comunidades. “Estamos hablando del sustrato que hace posible que nosotros podamos producir alimentos, que podamos producir energía y que podamos tener el acceso al agua” indicó.

Ethel Estigarribia, agregó “lo que nosotros hacemos con las comunidades es ver cuáles serían las mejores estrategias. Toda la comunidad nacional e internacional somos conscientes de que si no nos planificamos, si no construimos colectivamente entre todos políticas públicas que atiendan a nuestras necesidades, vamos a distar mucho de atender esas consecuencias negativas de cómo el clima no está afectando”, refirió.

La representante de la Organización Internacional de Migración (OIM) Vanessa Galeano, señaló que el cambio climático es una realidad Paraguay.

“En Paraguay estamos viviendo una ola de calor impresionante cada día, cuando caminamos sentimos eso, particularmente 40 grados o más con una sensación térmica muy alta. Nuestra idea es socializar y sensibilizar a las comunidades de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Queremos realizar un diagnóstico de todas las situaciones en los distintos municipios. Queremos generar un documento sobre la sequía, las inundaciones, los incendios y de qué manera podemos amortiguar el impacto negativo que genera esta situación”, refirió.