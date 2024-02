No hay registro de fiscalización a la fábrica de Ochsi en los últimos 10 años, según Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dispuso la clausura total de la fábrica de Ochsi en San Lorenzo hasta tanto existan las condiciones necesarias para la reanudación de actividades, a raíz de la explosión que derivó en la fuga de amoníaco.

La ministra Mónica Recalde comentó que la clausura responde a que se prevé realizar una fiscalización de las condiciones laborales y de riesgo de dicha planta de producción, donde -según detalló- operan formalmente 729 empleados.

También señaló que no se hallaron las condiciones necesarias para reanudar las actividades laborales. Acotó que la empresa tiene hasta 30 días para reacondicionar el local.

“Se dispuso la suspensión de toda la actividad de toda la fábrica que está en San Lorenzo porque se están haciendo todos los peritajes. Se tomó la medida de hacer una fiscalización profunda”, dijo.

No hay registro de fiscalización en Ochsi

Reveló que, conforme a los registros de los últimos años, el Ministerio de Trabajo nunca realizó una fiscalización en la fábrica de Ochsi.

“Nosotros no encontramos ningún registro de una fiscalización previa. No encontramos ningún historial y son 10 años de registro que tenemos. Lastimosamente, no se ha detectado ninguna fiscalización previa. Una orden de inspección no encontramos”, refirió.

Recalde señaló que para evitar nuevos accidentes de este tipo están trabajando en la reglamentación de la ley que crea el sistema nacional de prevención de riesgos laborales.

En ese sentido, anunció que realizarán un mapeo de las industrias que manejan materiales químicos de riesgo. Advirtió que realizarán inspecciones y que habrá sanciones en caso de irregularidades.

Reconocen déficit de fiscalizadores y corrupción

La ministra, asimismo, destacó que el Ministerio de Trabajo registra un déficit en cuanto a fiscalizadores.

También reconoció que existe una perspectiva de corrupción en torno a los fiscalizadores, por lo que prometió cambiar dicha imagen.

En total, 37 empleados de Ochsi fueron afectados por la explosión y fuga de amoníaco, de los cuales uno falleció y otros 18 permanecen internados.