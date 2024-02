Nenecho entregó sillas a estudiantes, pero olvidó las mesas

En total son 150 sillas sin mesas las que la Municipalidad de Asunción entregó al colegio Presidente Franco ya en octubre del año pasado, con la promesa de que entregarían los pupitres antes del inicio de clases, hecho que no ocurrió, por lo que los estudiantes expresaron su preocupación.

“Nosotros queríamos utilizar las sillas este año, pero no se va a poder porque no tenemos las respectivas mesas, entonces nosotros hablamos con la representante del Fonacide, ella nos prometieron traer para el inicio de clases lo que son las mesas y todavía no estamos viendo eso”, dijo Raizza Ortiz, vicepresidenta del Centro de Estudiantes.

Raizza exigió a las autoridades que cumplan con los compromisos que asumieron, que tomen con mayor compromiso lo que es la educación, porque no ven eso por parte del Gobierno.

Sillas sin pupitres

Matías Giménez, miembro del Centro de Estudiantes de Presidente Franco, lamentó que pese a que el inicio de clases está cerca, las autoridades de la Municipalidad y del Fonacide no cumplieron.

“Las ASES (asociación de padres) son las que generalmente nos ayudan más a nosotros. Ellos (Fonacide) fueron los que nos aportaron a nosotros para poder continuar con el año lectivo y a nosotros nos prometieron las mesas que claramente ahora no están y ya están por comenzar las clases”, afirmó.

El colegio cuenta con 1.310 alumnos, según confirmó el director del colegio a un equipo de ABC TV que estuvo en el lugar.