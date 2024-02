Inicio de clases: las cuotas de la ACE no son obligatorias y los docentes no pueden cobrar

Cada año, el centro de atención en el inicio de clases en las instituciones educativas apunta al costo del aporte establecido por la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) para cubrir los gastos asociados al comienzo del período lectivo. Ante las diversas quejas de padres para abonar un monto por la inscripción, consultamos con la presidenta de la ACE de la escuela básica N° 3539 San José San José, en Luque, Clara Acuña. Ella asegura que existen regulaciones y resoluciones que dejan en claro el papel de esta asociación.

Acuña explica que a falta de conocimiento se dan situaciones en las que los roles no re respetan. “Cuando se toca dinero es donde se esconden varias informaciones que a uno le conviene y a otros no”, menciona.

La ACE no tiene autoridad para imponer cuotas o interferir en la enseñanza. Su misión es administrar fondos financieros en colaboración con la dirección escolar, sin inmiscuirse en asuntos pedagógicos, explica la representante.

“La ACE es un ente independiente. Tiene permiso y habilitación por la Supervisión Administrativa de cada departamento. Puede cobrar cuota, matrícula, mensualidad, todo lo que tenga que ver con acceso a la institución, la parte monetaria. La Asociación no puede inmiscuirse en temas pedagógicos, eso es plena atribución de los docentes y dirección”, expresa Clara.

La Ley Nº 4853 es la conformación, organización y funcionamiento de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) en las instituciones educativas del país, Acuña subraya la importancia de seguir un marco legal que define las funciones específicas de la ACE.

Sobre la gratuidad educativa, Acuña insiste en que muchos padres desconocen que el Ministerio de Educación asigna fondos para cada alumno. Estos deben ser gestionados de manera transparente para cubrir necesidades básicas de la escuela, como reparaciones y materiales, no para cubrir cuotas.

Respecto al kit escolar, señala que no siempre es suficiente. La llegada de cuadernillos de estudio no cubre todas las necesidades, dejando a las familias en dificultades económicas. “Esto va a caer mal si no cumplen con lo que están prometiendo. Si es cierto que que va a llegar los cuadernillos de estudios, ahorrará los gastos de gratuidad y los fondos de las comisiones de padres”, expresa.

Los canales oficiales del MEC para denunciar cobros indebidos son el 0800 11 49 75 (línea gratuita) y el (021) 497 - 555 o en las oficinas de la Supervisión Administrativa de tu localidad.

Buscan convertirse en una escuela modelo

Para Clara Acuña, la escuela San José es más que una escuela; es un ejemplo de cómo la comunidad puede trabajar unida para hacer una gran diferencia.

Cada año, la escuela San José se renueva gracias a una transparente gestión y el esfuerzo de todos los que forman parte de ella. Acuña cuenta que incluso en vacaciones, los padres se unieron en actividades para recaudar fondos y apoyar el crecimiento de la escuela.

“Somos la única escuela en Central que recaudó dinero durante las vacaciones. Organizamos un torneo de exalumnos durante noviembre, diciembre y enero, donde pudimos reunir alrededor de G. 4 millones”, explicó Acuña.