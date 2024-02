Caacupé: “Hay crisis de oración y la gente ya no sabe orar”, dice obispo

El obispo Ricardo Valenzuela ofició la misa en el santuario de Caacupé y durante su prédica dijo que actualmente observa una “crisis de oración” porque muchos “ya no saben cómo orar”.

“Se hace cada vez más difícil encontrar personas que saben orar desde el fondo de su corazón. El hombre moderno está quedando sin capacidad para comunicarse con Dios”, lamentó.

“Son cada vez más los que no aciertan a invocarle al Señor, a llamarle, a acudir a Él. Y claro, este hecho no es casual, desde hace tiempo la crítica que se hace a la religión difundió también una especie de esa enseñanza de que todo lo que sea comunicación con Dios personal es algo que no se descubre”, agregó.

Reflexionó que son muchos los que viven más recogidos sobre sí mismos o abatidos por el peso de la vida.

“Ese es el hombre de hoy, vive entre luces y sombras. En el corazón de no pocos, la fe se entremezcla con la incredulidad. Son muchos los que no se atreven a invocar a Dios y dicen: ‘Pero Dios tal vez no existe, tal vez todo es un engaño’. Sin embargo, desde el evangelio ya hondo nos llega una llamada, no tengan miedo”, expresó.

Tener presente a Dios

El obispo Valenzuela dijo que “siempre hay que tener presente a Dios” y que “es muy bueno tener un pequeño evangelio por lo menos y llevarlo con nosotros en el bolsillo o en el bolso”.

“Muchos tenemos la inmensa oportunidad de tenerlo en nuestro celular allí marcado y leer en cualquier momento del día en cualquier lugar donde se esté. Hay que leer la biblia, por ejemplo, mientras estás formando fila para algo. En vez de estar mirando a alguien por ahí para criticarle, hay que leer un poco y el evangelio de tu teléfono va a ser mucho más provechoso que pensar mal del que está allí”, dijo.

“Hermanos, hay que escuchar la palabra de Jesús y tenerla en el corazón, entonces esa palabra crece y cómo crece entregando a otro que se vea tu entusiasmo y tu alegría, tu gozo cuando salimos de misa, eso es lo ideal”, enfatizó.

Durante la jornada dominical se pudo observar una importante concurrencia de visitantes que llegaron desde diferentes puntos del país como Mariano Roque Alonso, la delegación Santísima Trinidad de Itapúa, grupo de familias de General Aquino, Ayolas, Pilar, Minga Guazú, Areguá, Ciudad del Este y Caazapá.

La animación de canciones religiosas estuvo a cargo del Coro San Rafael de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción.

