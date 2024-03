Padres de familia y alumnos se manifestaron para exigir rubro docente en escuela.

La Escuela Básica Nº 803, Defensores del Chaco, cuenta con 97 alumnos desde el nivel inicial hasta el sexto grado y representa una institución importante para la compañía Espinillo. Desde el año pasado los chicos del cuarto, quinto y sexto grado se encuentran sin docentes y los padres de familia y docentes están muy preocupado por la falta de interés del MEC.

Los chicos quedaron sin docentes después de que dos educadores consiguieran los respectivos rubros, pero a través de “jugadas políticas” consiguieron sus traslados antes del tiempo establecido.

Por si fuera poco, la institución cuenta con problemas de inmobiliarios y los padres de familia y educadores realizan colectas para juntar recursos y reparar los muebles de la casa de estudios.

La madre de familia, María Isabel Varela Olmedo, dijo que desde el año pasado sus hijos van en vano a la institución y que lo poco que dan es gracias al esfuerzo que hacen los docentes para no dejar sin año lectivo a los alumnos. Comentó que en varias ocasiones fueron hasta la dirección departamental para exigir el rubro docente y que cada vez que hablan con las autoridades educativas todo terminan en promesas que no son cumplidas. Dijo que la compañía es de familias de escasos recursos y que no tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a escuelas del casco urbano de la ciudad.

El director de la Escuela Básica Nº 803 Defensores del Chaco, Horacio Careaga, manifestó que el problema se inició el año pasado, después de la jubilación del antiguo director de la institución. Ante el hecho, el mismo tomó el interinato de la dirección y tuvo que dejar los rubros de quinto y sexto grado que estaba llevando en la casa de estudios. Posterior al hecho, la docente encargada del cuarto grado fue diagnosticada con una enfermedad oncológica y también tuvo que dejar su rubro, hecho que complicó la situación. Indicó que actualmente tiene que cumplir su función de director que fue confirmado este año y también entrar en clases para cubrir el rubro vacante. Añadió que otros docentes también están ayudando en forma gratuita para poder paliar la situación.

Sobre el punto, la directora departamental del MEC, Lic. Perla Arguello, manifestó que actualmente están con los trámites para realizar el nombramiento interino de docentes para cubrir los cursos faltantes y que solo están aguardando la habilitación en el Sistema Integrado para la Gestión del Ministerio de Educación y Cultura (SIGMEC), para poder completar el proceso. Aseguró que el caso será subsanado en la brevedad posible.