Cortes de la ANDE: culpan al calor, incendios y al sistema eléctrico de Argentina

El ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, se encargó de dar las causas de cortes de energía registrados en todo el país, asegurando que fueron dos eventos muy importantes: un incendio en la zona de Cordillera, por donde pasa una de las líneas de transmisión de 500 kv, y a un problema que tuvo Argentina, en la línea de distribución que está interconectada con la de nuestro país.

“Tuvimos dos eventos muy importantes, primeramente lo del lunes, donde debido a una situación de quemazón en la zona de Cordillera salió fuera de servicio la línea de 500 kv que viene desde Ayolas hasta Villa Hayes. Una de esas líneas, al salir fuera de servicio y al no tener un respaldo de otra línea de 500 kv, no pudo soportar la carga a través de otra línea porque no tenemos una línea de respaldo de 500 kv”, precisó.

Posteriormente, ayer se tuvo un fuera de servicio de la misma línea debido a un problema en Argentina, recordó que hoy en día estamos totalmente interconectados, y nuevamente afectó a la misma línea de 500 kv, registrando un fuera de servicio. Citó que en Paraguay existen dos líneas de 500 kv: una que sale desde Itaipú hasta Villa Hayes, y otra línea desde Yacyretá, Ayolas y va hasta Villa Hayes.

Aumento de demanda de energía eléctrica

Feliz Sosa destacó que ayer se registró 41 grados centígrados de temperatura, con una sensación térmica de 47 grados, lo que generó que la demanda del interconectado nacional de 5.027 megavatios, demanda máxima, ocurrida por cuarta vez en el año. “Cuando ocurrió ese inconveniente, hubo una pérdida muy importante de carga, bajó a 2.249 megavatios de potencia, posteriormente se regularizó”, indicó.

Aseguró que nunca se registró históricamente en el sistema eléctrico paraguayo un aumento tan importante de consumo de energía eléctrica en el Paraguay.

“Podemos observar que la demanda máxima del domingo 12 de noviembre del año pasado (2023), se registró 4.312 megavatios, ayer, jueves 14 de marzo, se registró 5.027 megavatios de potencia, es decir, en 4 meses, en este verano, se tuvo un aumento de demanda de 725 megavatios de potencia, esa demanda representa la potencia nominal de una unidad generadora de Itaipú, ese es el aumento de consumo registrado en estos cuatro meses”, refirió.

Inversión de más de US$ 500 millones para evitar cortes

Felix Sosa dijo que Paraguay necesita otra línea de respaldo para cuando una de las líneas colapse o deje de funcionar, para lo que la ANDE ya está casi concluyendo la construcción de la subestación de Valenzuela de 500 kv, destacando que sería la más importante del país, que se encuentran en un 80% de ejecución y se terminaría para el inicio del año que viene.

“Al final del año pasado ya adjudicamos la obra también para la construcción de la línea 500 kv desde Yguazú hasta Valenzuela (cuyo plazo es de 24 meses), una línea nueva de 500 kv y también, tenemos aprobado el préstamo de US$ 260 millones con el BID para la segunda línea de 500 kv desde Itaipú hasta Villa Hayes para que se tenga el respaldo”, especificó.

Afirmó que también han duplicado la cantidad de cuadrillas, principalmente para atender los reclamos en casos de fuera de servicio, ya que en época de verano se registra la mayor demanda de energía eléctrica en Paraguay. Agregó que todas estas obras en ejecución representan una inversión de US$ 300 millones y forman parte del plan maestro de la ANDE.

Crecimiento del sistema eléctrico

Sosa explicó que el sistema eléctrico tiene un crecimiento constante, entonces, anualmente también se tiene que acompañar con obras.

“Este crecimiento en 4 meses, de 725 megavatios de potencia, significa que también tenemos que construir para poder transmitir esa potencia, colocar los transformadores de distribución, en los últimos tres años hemos ejecutado US$ 300 millones anuales y lógicamente que estamos trabajando para que ese nivel de inversión se aumente a los efectos de responder al requerimiento del consumo de energía eléctrica del Paraguay”, indicó.

Agregó que entre las inversiones para este año destacan las instalaciones de transformadores de distribución, la construcción de 100 líneas de distribución de 23.000 voltios, los cambios de conductores desnudos a protegidos, por valor de más de US$ 150 millones en proceso la digitalización del sistema de distribución, con una inversión de prácticamente US$ 35 millones que también tiene un plazo de 3 años de ejecución.

Pérdida de electrodomésticos por cortes

Para los clientes y usuarios que registraron perdidas de electrodomésticos, recordó que en la página web de la ANDE, en la parte de solicitudes, existen quejas por baja tensión, donde instan a los clientes a que llenen los formularios completando los requisitos y nuevamente pueda realizar esa presentación vía web, sin necesidad de que se acerque hasta la ANDE, y la reposición se daría en aproximadamente 45 días.

También dijo que la calidad del servicio es fundamental para poder ser competitivas las empresas que producen en Paraguay, por lo que están coordinando con ellos, y coinciden y son conscientes de que muchas veces el corte del suministro de energía eléctrica sale más caro que la propia factura por el consumo de energía eléctrica, entonces, también es importante hablar de una tarifa adecuada.

Altas temperaturas y consumo prolongado de electricidad

Indicó que el pico de consumo de energía eléctrica en el país se da cada verano, por un periodo aproximado de 30 días.

“Altas temperaturas y muy prolongado, nosotros registramos mejoras en la calidad del servicio de verano en verano, pero sí, este verano viene con más intensidad y en forma diaria más consecutiva”, finalizó.