Hospital de Trauma: fracturados esperan por cirugías durante más de dos meses y prevén “maratón de cirugías” para paliar

Pacientes del Hospital de Trauma, de Asunción, denuncian que están en la lista de espera para una cirugía desde hace más de dos meses. Se trata de personas que, mayormente en accidentes de tránsito, tuvieron fracturas leves, pero que requieren la colocación de tornillos y placas, por ejemplo.

“Mi mamá se accidentó en enero, tiene una fractura en el tobillo hace dos meses, ya tiene las placas de platino que le pidieron para operarla, pero no le dan turno para la cirugía porque le dicen que no hay camas disponibles”, señaló un afectado por la situación que pidió no ser identificado por temor a represalias.

La situación se complica más cuando se trata de pacientes que viven en el interior del país y deben viajar hasta Asunción de manera frecuente en su intento por obtener un turno para la operación.

“No hay camas, estamos llenos”, admitió el doctor Juan Fernández Valdovinos, director del hospital, cuando le consultamos sobre la denuncia. En entrevista con ABC Tv, lamentó que el número de accidentes en vehículos, especialmente los que involucran a motociclistas, sigue aumentando, lo que pone a prueba la capacidad y el presupuesto del hospital.

Ante esta situación, el director explicó que pidieron apoyo al Ministerio de Salud Pública para aumentar la cantidad de “cirugías ambulatorias” para descomprimir el servicio. “Hay cirugías que pueden ser hechas a la mañana y, a la tarde, noche, o al día siguiente, pueden ir a su casa”, detalló.

Por su parte, la directora de Hospitales Especializados del Ministerio de Salud, doctora Ana Collante, explicó que ante lo que pasa en Trauma, están previendo una “maratón de cirugías” en el Hospital General de Barrio Obrero.

“Las cirugías de fracturas, que no son complejas, están con una lista de espera de casi dos meses, porque hay demasiadas cirugías complejas, como neurocirugías por traumas, que son larguísimas; también tenemos cirugías de caderas y varias otras cirugías más largas y complejas”, indicó Collante.

Agregó que el lunes iniciarán las reuniones de coordinación, entre traumatólogos y otros profesionales de Trauma y Barrio Obrero, “para poder llevar los pacientes que están en la lista de espera a que se operen en el barrio Obrero”.

“Maratón de cirugías” será entre Semana Santa y días posteriores al feriado

La maratón sería en la Semana Santa, por lo menos hasta el Miércoles Santo, y luego en la siguiente semana. Prevén operar a por lo menos cinco o seis pacientes por día, para que vaya acortándose la lista de espera, señaló Collante.

En 2023, el Hospital de Trauma atendió unos 105.000 pacientes por lesiones vinculadas a accidentes vehiculares y realizó más de 8.000 cirugías.