Importación de carne fresca y segura desde Paraguay: “Lastimosamente, tuvimos un revés muy importante”

Luego de que este martes la Cámara Baja de Paraguay rechazara la resolución conjunta del “Honorable Senado” de Estados Unidos sobre la importación de carne fresca del Paraguay, el titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, lamentó la situación, que calificó de un revés.

“Lastimosamente, tuvimos un revés muy importante. Se llegó a votación el 21 de marzo, donde se aprueba el acto administrativo donde se pide la suspensión de carne paraguaya y la revisión de la misma, pasando a la Cámara de Representantes”, indicó.

Intenso “lobby”

Agregó que a partir de ahora queda un trabajo de intenso “lobby” del Poder Ejecutivo y el órgano legislativo de nuestro país con sus pares norteamericanos.

También manifestó que se trata de posición política, teniendo en cuenta el momento electoral que vive Estados Unidos, y tras el receso de primavera, en abril, se espera el ingreso del documento paraguayo a la Cámara de Representantes.

La Cancillería y el Senacsa estarán a cargo de trabajar al respecto, indicó. “El presidente Santiago Peña también conversará con miembros del Congreso para llevar a la Cámara de Representantes una posición política”, refirió.

Valoración crítica

El mencionado documento, aprobado en Cámara de Diputados hoy, exhorta “a los congresistas del país hermano de los Estados Unidos de América a realizar una valoración crítica y respetar cabalmente los informes técnicos emitidos por los organismos técnicos de la United States Department of Agriculture (USDA) que certifican la factibilidad de importar carne fresca segura desde el Paraguay, para evitar así tomar decisiones basadas en criterios que no se fundan en los estudios técnicos especializados, ratificando in totum la Regla emitida por la United States Department of Agriculture (USDA) para la importación de carne fresca desde la República del Paraguay”.