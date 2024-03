Gerente de IPS destituido: “Quizás mi error fue hablar con ciertos medios”

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) destituyó ayer al doctor Carlos Morínigo como gerente de Salud, luego de que este haya informado sobre el faltante de medicamentos y otros insumos en los hospitales del ente.

El doctor Morínigo afirmó esta mañana que su error para ser destituido pudo haber sido informar sobre la realidad deficiente en el IPS, especialmente a los medios de prensa. “Creo que la comunicación y la información es fundamental para progresar en los proyectos que uno tiene. Quizás mi error fue dar la cara por muchas cosas, quizás mi error fue hablar con ciertos medios”, mencionó.

Según indicó, en el gabinete del IPS habrían cuestionado que él haya tenido una comunicación constante con ABC, conforme a un informe extraoficial que recibió de un tercero, a quien no quiso identificar.

“Yo creo que es ABC, porque a la persona que me recalcó eso le habían dicho en gabinete de Presidencia: ‘Él habla mucho con ABC’. Y yo hablo mucho con los medios de prensa y jamás me he negado, porque era mi responsabilidad dar la cara”, mencionó.

Transparencia creaba “roncha” en el IPS

Morínigo resaltó que transparentar sobre la realidad del IPS a los medios es parte de su trabajo como funcionario del Estado, por lo que indicó que no puede negarse a conversar con ningún medio.

Asimismo, indicó que, al parecer, su intención de transparencia ya venía causando malestar en el Consejo de la previsional, por lo que -señaló- su denuncia de falta de medicamentos habría sido una excusa para destituirlo.

“Desde hace tiempo estoy creando roncha. Esas palabras del consejero (Víctor) Insfrán fueron claves. Creaban roncha e inestabilidad mis afirmaciones. Era un palo a la rueda de gente que no concuerda ética ni moralmente con mi forma de liderar; entonces, lo primero de lo que pudieron agarrarse fue esto porque sabían que jamás iba a renunciar al objetivo de cambiar el IPS”, dijo.

El neumólogo tampoco descartó que sea “vendetta” tras la decisión del Consejo de reemplazar a Gustavo Arias por su allegado Víctor Insfrán. “Creo que puede ser factible eso”, mencionó.

Faltan medicamentos e insumos

Lamentó, a la vez, que ni siquiera le hayan permitido entregar el cargo al nuevo gerente de Salud del IPS, Gustavo González Maffiodo.

Así también, insistió en que es una realidad la falta de medicamentos y de insumos en los hospitales del IPS. Comentó que, inclusive, no hay provisión de guantes ni jeringas. En total, habría 162 ítems en stock cero.