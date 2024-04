Tomas en la UNA: estudiantes denuncian amedrentamiento de la Policía Nacional

En el marco de las tomas de la UNA, en protesta por la aprobación de la ley de “Hambre cero” y el consecuente desfinanciamiento de la ley de “Arancel cero”, estudiantes que participan de la medida de fuerza denuncian el constante amedrentamiento de la Policía Nacional.

Juan Ortiz, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso), dijo a ABC que están sufriendo una “persecución evidente por parte de la Policía Nacional. Prácticamente hace 24 horas que acá en nuestra facultad la Policía nos está amedrentando, están verificando, sacando fotos, filmando a cada uno de nuestros compañeros y compañeras”.

Agregó que desconocen con qué intenciones se están realizando estas tomas, “pero sí sabemos que la Policía no es garantía de seguridad para nosotros y para nadie. Sabemos que el aparato policial está al servicio del gobierno de turno y claramente este es un hostigamiento y una amenaza a posibles imputaciones porque la protesta en Paraguay está criminalizada”.

“Nosotros defendemos que la protesta es un derecho y vamos a defender eso. Nosotros nos estamos posicionando como Facultad por la derogación de esta ley, porque consideramos que es el único camino para recuperar lo robado, porque este Gobierno nos acaba de robar al pueblo paraguayo el dinero que nos corresponde”, agregó.

Estudiantes se organizan para su seguridad

Aseguró que en todo el Campus de la UNA los estudiantes se organizan para garantizar su propia seguridad. “Tenemos mecanismos de seguridad interna, mecanismos de identificación de quiénes son estudiantes, quienes no, mediante la cédula de identidad universitaria o la aplicación “EALU”.

“Identificamos también a policías de civil dentro del Campus. Esto es demasiado grave porque quiere decir que se están infiltrando para quitar información sensible de estudiantes que estamos luchando por la educación”, expresó.

Policías los amedrentaron toda la noche

Nicolás Germanier, otro estudiante, contó que la última noche la pasaron muy mal, sin dormir, ante el constante recorrido de patrullas policiales filmándolos permanentemente y agentes gritándoles cosas.

“Un compañero nuestro denunció que fue seguido por la patrullera al retirarse del turno en el equipo de seguridad interna de las tomas. Fue seguido por mucho tiempo por una patrullera”, contó.

“Nosotros lo que entendemos es que el gobierno ahora mismo está descolocado y está pataleando, tratando de explicar y de salvar su buque insignia, la ley de “Hambre cero”, que claramente está por estrellarse contra un iceberg”, añadió.

Explicó que como estudiantes de sociología identifican claramente la inviabilidad del proyecto ante la falta de recursos para realizarse. “La ley ‘HC’ necesita US$ 600 millones y no tiene recursos. ‘Bachi’ Núñez dijo que iba a inventar la plata si hace falta y la plata no se inventa”, expresó.

