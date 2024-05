Disyuntiva de gremios ante norma 1115, para seguir o dejar el mercado de la UE

Appec: Incumplimiento sólo afectará al productor, por el menor precio

El presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), Ramiro Maluff, dijo que el cumplimiento del reglamento de la Unión Europea (UE) N° 1115/ 2023 es definitivamente más fácil para la ganadería paraguaya. “El productor que quiera exportar carne a la UE tiene que calificar, estando inscripto previamente dentro del sistema de trazabilidad sanitaria, lo que obliga ya a generar una serie de informaciones. Entonces, esos productores solo deberán adecuarse a la norma 1115 de la UE para seguir exportando a dicho destino”, explicó.

Mafuff aseveró que para la ganadería el mercado de la Comunidad Europea, si bien por el volumen y los valores que adquiere no es importante, pero sí por el hecho de tener la certificación para poder exportar carne a Europa permite como país negociar mejores cotizaciones de la carne con otros mercados.

“Por eso es muy importante no perder la certificación de la Comunidad Europea para la carne, entonces el esfuerzo tiene que estar orientado a no perder dicho mercado; y también, en ayudar a todos los productores en lo que respecta a poder cumplir la reglamentación N° 1115″, expresó.

Puntualizó que en la compleja normativa, lo más importante es cumplir la exigencia de la no deforestación posterior a diciembre de 2020 y tener el georreferenciamiento de las parcelas, el resto de los requerimientos se irá resolviendo paulatinamente.

Maluff anunció que las posiciones que estaban muy polarizadas dentro del sector público y privado, ahora están con los decibeles mucho más bajos y con la voluntad de los gremios de sentarnos a trabajar en una plataforma, de común acuerdo entre todos, para que se pueda facilitar las cosas al productor, para que pueda cumplir la norma N° 1115, especialmente en la parte agrícola. Para este sector será más complicado, pero habiendo voluntad y gestión para resolver esto se podrá encontrar un camino para hacerlo.

Maluff explicó que el sistema de trazabilidad para exportar a Europa no compromete al país, sino que solo a los que voluntariamente se inscriben para poder enviar sus productos a dicho destino. “La Comunidad Europea es clara y taxativa, si uno quiere comercializar en su mercado tendrá que cumplir las reglas”, destacó.

Enfatizó que ya es momento de sentarnos a trabajar en la herramienta de trazabilidad, porque el costo de no hacerlo finalmente lo pagará el productor agrícola. En el caso de la soja, si no podemos exportar a Europa ni a la Argentina, nuestro principal mercado, nosotros tendremos que buscar otros que tendrán una logística más cara, y ese costo lo pagará el productor, en el premio o el descuento.

UGP: Salir de UE no será el fin del mundo, mercado no faltará

Por otro lado, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Héctor Cristaldo, al ser consultado sobre el reglamento 1115/ 2023 de la Unión Europea, dijo que: “Hay visiones o abordajes diferentes. Desde un punto de vista, el productor se siente amenazado y la gran pregunta a responder; y sobre todo los que van a tomar la decisión es: ¿Con qué reglas de juego se va producir en Paraguay, con las leyes nacionales o con las condicionantes establecidas por las leyes europeas?”, preguntó.

Agregó que si se acierta en responder correctamente podremos desarrollarnos, pero si nos equivocamos, probablemente pongamos un freno al desarrollo del Paraguay, vaticinó.

Preguntado sobre las herramientas para la trazabilidad, Cristaldo señaló que antes de hablar de ese tema se tienen que analizar varias cosas, ya que el mecanismo es meramente instrumental.

“Por ejemplo, ¿Para qué y cómo vamos a usar la herramienta? Por eso, sostenemos que la herramienta no es el fondo de la cuestión”, indicó.

Remarcó que antes de avanzar hacia una herramienta de trazabilidad, la discusión de fondo debe ser si su aplicación obligatoria afectará o no nuestro desarrollo como país, si se va frenar nuestra producción de alimentos, si se va generar una barrera artificial al comercio y/o vulnerar nuestro marco jurídico.

“Empezar con las herramientas sin responder esas preguntas es de algo riesgoso, por eso estamos evaluando la conveniencia de generar un sistema de adhesión voluntaria por parte de los productores para el que quiera cumplir las exigencias europeas lo haga por propia decisión y no por obligación. Resolver si será obligatorio o voluntario el sistema es fundamental”, indicó. Sobre el intercambio comercial con Europa destacó que la balanza comercial es negativa para el Paraguay.

En otro orden, Cristaldo admitió que hay incidencia de las exportaciones de soja a la Argentina sobre el mercado de la UE. “No será el fin del mundo dejar de vender soja a la Argentina, ya nos pasó cuando la entonces presidenta de Argentina Cristina Kirchner eliminó la exención impositiva para la importación temporaria de soja, porque la cosecha se vendió todo a otro lado, el vecino país no compró un grano. Pero, admitió que el reacomodo en el mercado llevará un periodo de tiempo de complicaciones, pero aseguró que mercado no va faltar. Sobre la norma, manifestó que los de la UE dicen que el consumidor es el que pide lo que Europa exige a los proveedores; pero, si eso es así, entonces porqué Europa saca una ley para obligar a sus consumidores a no comprar productos que no cumplan esa normativa.