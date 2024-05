Trabajo interinstitucional es clave contra el crimen organizado

Un grupo de generales y almirantes (20% de ellos mujeres) norteamericano visitó nuestro país como parte de un entrenamiento y mentoría para futuros cargos de decisión. La delegación estuvo liderada por el almirante Kurt Tidd, excomandante del Comando Sur de los EE.UU.

En una entrevista exclusiva, habló de diversas cuestiones de seguridad y el combate al crimen organizado.

–¿De qué trata el programa de entrenamiento de generales y almirantes de una estrella de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.?

–Se trata de un programa de educación formal de cinco semanas de duración exigido por el Congreso de los Estados Unidos para todos nuestros nuevos almirantes y generales de una estrella con el fin de desarrollar y aumentar sus capacidades como oficiales de guerra conjunta. Parte de esas cinco semanas incluyen dos de viaje internacional. Tenemos la suerte de estar con el grupo que viene aquí, al hemisferio occidental, y que viaja por países clave.

–No es la primera vez que visita nuestro país. ¿Qué cambios encuentra desde la última vez, en 2017?

-Es mi segunda vez, la primera vez vine como comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Puede que sea demasiado pronto (para hablar de cambios) porque hoy (por ayer) nos reuniremos con los máximos responsables de Defensa y, por supuesto, con el presidente (Santiago Peña). Así que espero tener la oportunidad de escucharlos y conocer sus puntos de vista sobre los retos de seguridad a los que se enfrentan. Lo que puedo decir es que se ha mantenido muy fuerte y muy constante la estrecha asociación entre nuestros ejércitos.

“(Sobre el combate el crimen organizado) los medios que nuestras dos naciones emplean para tratar de reducir su efecto se adaptan y evolucionan con el tiempo”. Almirante Kurt Tidd

Paraguay, punto estratégico

Los países que los generales de una estrella visitan son determinados por la actual comandante del Comando Sur, Gral. Laura Richardson.

Según, Tidd, es “muy importante” para ella que se visitara Paraguay, “porque está muy familiarizada con la asociación estratégica de décadas (ocho en total) con las FF.AA de Paraguay. En ese sentido, últimamente los esfuerzos han apuntado al combate del crimen organizado.

–Hablando de retos y desafíos, el crimen organizado constituye un problema muy importante para nosotros y también para ustedes. ¿Qué estrategias desarrollan para reforzar esta lucha?

–Este problema de las redes de delincuencia organizada lleva entre nosotros muchos, muchos años, y hemos trabajado colectivamente para intentar reducir su impacto. Esa parte no es nueva. Pero los medios que nuestras dos naciones emplean para tratar de reducir su efecto se adaptan y evolucionan con el tiempo.

–La formación militar es similar pero no igual a la de la policía. ¿Qué opina del uso de las fuerzas militares para la seguridad interna?

–Cuando analizo los retos a los que se enfrentan nuestras naciones, hay muchos miembros del equipo que participan en el intento de mejorar la seguridad. Y así, la empresa de seguridad está formada por fuerzas policiales, de inteligencia, diplomáticos y el cuerpo diplomático, militares y oenegés. Todos ellos tienen un papel que desempeñar. Así que, al igual que un equipo de fútbol de talla mundial no está formado exclusivamente por delanteros o arqueros, tiene que contar con una multitud de personas que desempeñen diferentes papeles en él como un equipo cohesionado.

Organización interinstitucional

En este punto, el almirante Tidd enfatiza que estos generales de una estrella que visitan Paraguay están viendo “cómo una organización interinstitucional como nuestro equipo de la embajada de EE.UU. en el país puede trabajar unida de forma eficaz para combinar las autoridades, la experiencia y las herramientas de cada uno de los miembros para presentar de la mejor manera posible un frente de seguridad eficaz que mejore la seguridad en el país” incluyendo el combate al crimen organizado.

–Sin embargo, para mejorar esta estrategia, necesitamos una ley que garantice el trabajo de los militares, porque es diferente en términos legales y de funcionamiento que la policía.

–Creo que la forma más eficaz es que cada miembro del equipo no necesite exactamente las mismas autoridades legales para llevar a cabo su misión. Lo que necesitan es que un miembro del equipo tenga una serie de prerrogativas y otro tenga otras distintas. Lo importante es que se conozcan y confíen y puedan trabajar juntos como compañeros de equipo para que cada uno pueda ejecutar la parte de la tarea que le corresponde y que le asigna la ley. Tienen que ser capaces de compartir información entre ellos y eso solo ocurre si confían los unos en los otros. Aprenden a confiar trabajando juntos, asistiendo juntos a programas educativos y conociéndose personalmente, de modo que pasamos de esas grandes organizaciones burocráticas sin rostro a relaciones personales entre miembros de las fuerzas policiales y militares, etc. Hay que aprender a crear confianza cuando no existe.

“Creo que la forma más eficaz (de trabajar por la seguridad interna) es que cada miembro del equipo no necesite exactamente las mismas autoridades legales para llevar a cabo su misión”. Almirante Kurt Tidd

–¿Cuál es su mensaje para la próxima generación que quiere alistarse cuando se cuestiona mucho si en un país democrático son necesarias las fuerzas armadas?

–Para que las naciones puedan existir, en particular las naciones que están bajo presión, que son desafiadas por todo tipo de inseguridad, debe haber hombres y mujeres dentro de esa población que estén dispuestos a servir y a ponerse de pie. Y creo que cuando mantenemos en nuestras poblaciones un sentido, una obligación de servicio, eso es eficaz.

–Sí. Pero cuando el presupuesto es bajo, ¿cómo se puede mantener ese tipo de servicio del que habla?

–...Supongo que diría, como estudiante aficionado de historia, que nunca ha habido un momento en la historia en el que hayamos sentido que teníamos suficientes recursos para los retos a los que nos enfrentamos. Y así es, hace falta educación, hace falta creatividad y hace falta voluntad para intentar encontrar nuevas soluciones para resolver algunos de estos problemas.

–En términos de cooperación, este programa de mentoría para generales y almirantes que es una exigencia de su Congreso ¿se podría replicar en Paraguay?

–Esta es la forma en que lo hacemos y funciona para nosotros. Y obviamente, si (las autoridades militares de Paraguay) tienen preguntas, algunos (de nuestros) programas pueden ser útiles y pueden decidir si funciona o no para ellos, pero tal vez podamos adaptarlo. Y luego, obviamente, eso estaría en manos del equipo de la embajada y de nuestro embajador para poder organizar algo. Si hay interés en explorar más a fondo, entonces podemos responder a ese tipo de requerimientos.

Se trata de una asociación, no de una intromisión

–Todo este programa (de intercambio) suena bien para nosotros y para ustedes, pero para algunos sectores de la sociedad puede verse como una intromisión. ¿Qué opina al respecto?

–Creo que el Gobierno de Paraguay reconoce la importancia de esta confianza entre nuestras dos naciones y la ha reconocido durante décadas. Por lo tanto, se trata de una asociación. No es una imposición. Creo que es porque tenemos un patrimonio común aquí en el hemisferio occidental. Y sobre la base de este patrimonio común que nos ha formado a todos, reconocemos que es importante que nos mantengamos unidos y que trabajemos juntos colectivamente para hacer frente a algunos de estos retos de seguridad.

Las nuevas amenazas y la inteligencia artificial

En cuanto a las nuevas amenazas, como la tecnología y el uso ilegal de la IA, Tidd refiere que “siempre hemos tenido nuevas amenazas” a lo largo de la historia. “Las llamamos de maneras diferentes. Lo que se presentan ahora son las piezas de la tecnología, nuevas piezas, nuevos avances que parecen muy positivos, y luego a veces crean verdaderos desafíos. No tengo las soluciones, pero confío en que los hombres y mujeres de esta promoción (de generales y almirantes de una estrella) sean capaces de desarrollar mejores soluciones que las que tuvo mi generación. Y por eso tenemos que enseñarles por qué están aquí”, finaliza.