Transportistas, preocupados por situación de la carne

La situación del sector ganadero y cárnico es preocupante, destacó Gilberto Maldonado, presidente de la Asociación de Transporte de Ganado. Aseguró que en el 2011 el hato ganadero era de 18 millones de cabezas y hoy está en 14 millones.

Agregó que la flota de camiones de transporte de ganado es la misma, pero que se ven afectados por esa disminución tan marcada. Señaló que considerando la disminución del hato ganadero, hoy están dejando de hacer 90.000 fletes al año.

“De esa forma le afecta no solo al transportista de ganado, al chofer, también está el mecánico, el que vende combustible, el gomero, el que vende los camiones, los lubricantes, carrocerías, chiperos, peajes, es toda una cadena de gente”, planteó.

Aseguró que según sus estimaciones, hay al menos 30.000 personas afectadas de forma directa por el precio de la faena.

Transportistas no ven un panorama alentador

“Es preocupante porque no hace falta ser un gran economista para entender la situación, si el hato ganadero está bajando es porque algo está pasando”, señaló.

Explicó que ellos por diversas normativas vigentes no pueden transportar otro producto que no sea ganado, entonces están en un posición complicada.

“Durante dos meses entonces tenemos que enfrentar muchas situaciones. La situación del transporte en Paraguay, a parte de que los fletes han bajado, la situación del transportista del ganado no es buena, no quiero decir caótico pero no es buena... lo más triste es que no se avizora un panorama mejor. Nos preocupa en gran manera esta situación”, expresó.