Exministro Joaquín Roa afrontará juicio oral, confirma la Corte

El ex ministro de Emergencia Nacional Joaquín Roa Burgos y el empresario Alberto Koube afrontarán juicio oral por la presunta asociación que orquestaron para direccionar las licitaciones de la institución. Así lo confirmó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que declaró inadmisible el último recurso promovido por la defensa. Según la fiscalía, el ex alto funcionario recibió a cambio un yate de US$ 450.000.