Piden antecedente judicial a escritores para Premio Municipal de Literatura, que sigue sin ser entregado

El Premio Municipal de Literatura es el segundo premio más importante del Paraguay en el género, después del Premio Nacional de Literatura, y se otorga cada dos años, según indicó Bernardo Neri Fariña, Presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y ganador del segundo premio de este año; sin embargo, pese a haber tenido el resultado en mayo, hasta ahora no les adjudican los premios.

“Hasta ahora no se han hecho sentir. Creo que en mayo el jurado dio su veredicto y después, en agosto, nos llamaron y nos pidieron que presentemos los documentos pertinentes, que era una serie de documentos, una burocracia infernal, hasta antecedentes judiciales te piden”, cuestionó.

Agregó que el Premio Municipal de Literatura está dentro de un grupo de lo que se llama Proyectos Culturales, del que se ocupa una oficina de la Municipalidad y que otorga cada dos años un rubro para actividades culturales y hay aproximadamente 100 proyectos culturales que fueron adjudicados, con un total de G. 1.200 millones, destinado a grupos de teatro, a museos y otros proyectos, además de ser premios ya prestigiosos y de renombre.

“Este año el jurado decidió otorgar el primer premio a un poemario de Delfina Acosta y el segundo premio a mi libro de cuentos, y después está el Premio de Poesía en guaraní que fue de Wilfrido Acosta, ese premio tiene una premiación de metal, que es importante para cualquiera. Siempre es bueno que además de la de la gloria del premio, te entreguen algo”, agregó.

Municipalidad dilata entrega de premios

Fariña señaló que el primer premio del Premio Municipal de Literatura es de G. 37 millones, el segundo es de G. 16 millones y el tercero es de G. 12 millones y después los otros apoyos municipales al arte y a la cultura son G. 10 millones a cada agrupación, a cada proyecto.

“Presentemos todos los documentos e inclusive expedimos factura, es el único premio donde expedí factura, porque los otros premios, el premio nacional de literatura, que es mucho más grande, son G. 100 millones y pico, no te piden nada, vos te vas y decís que sos fulano de tal, te dan tu premio y te hacen una ceremonia enorme, el Presidente de la República te entrega el premio. Ningún parlamentario podría participar, por antecedentes judiciales. Entonces el 16 de agosto entregamos todos los documentos y desde ahí mutismo total”, ironizó.

Dijo incluso que ya conversó tanto con Clotilde Cabral, que es la encargada de la Municipalidad del premio y con Nelson Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad, pero que ambos contestaron que ya se realizaron todas las gestiones, pero que desconocían el motivo por el que no se entregan los premios.

“Ahora los muchachos se movilizan porque, pasa que no es solamente la plata, la plata es importante, desde luego, nadie va a decir que no importa, pero el premio municipal es un premio prestigioso para quien recibe y eso le dije yo a Nelson Mora, es un premio prestigioso para quién lo otorga, una ceremonia así, donde va toda la gente de la cultura, de la literatura, le da prestigio a la institución que otorga”, expresó.

Escritor lamenta que se critique inversión en cultura

Lamentó que mucha gente, incluso los políticos, critican que se invierta en cultura y no en salud y educación, “pero el teatro es salud y educación. Transmiten sentimientos y eso es salud y eso es educación, educación humana, eso lo que quizás no tiene en cuenta mucha gente y mismos los políticos, que dicen que la cultura es una cosa aburrida y que no reditúa nada políticamente”, criticó.

Comentó además que la situación de quienes hacen teatro es todavía peor, porque muchos de ellos ya invirtieron, y diez millones de guaraníes no es nada para producir una obra de teatro, no cubre absolutamente nada.

“Para más son los escritores, los artistas, la gente de la cultura, de la intelectualidad es la que saca la cara por el país, es la que ennoblece el país, cuando uno habla de Roa en cualquier parte del mundo, en París, en Madrid, en Washington, en donde sea, en Buenos Aires es Roa, para ellos es demasiado grande, a lo mejor Roa es mucho más grande fuera que adentro y cuando uno gana un premio fuera, siempre lo ven así como algo muy grande”, aseveró.

Dijo que hoy en día la expresión y la cultura son fundamentales, y que no manejar el lenguaje nos introduce a vivir en un drama.

“Un empresario abrió un shopping enorme en Ciudad del Este y me dice ‘no encuentro niveles gerenciales en Paraguay, porque hay buenos técnicos, pero no saben escribir un informe, no saben redactar y no saben hablar y tengo que traer un técnico de afuera y me cuesta una fortuna’. Es decir, hablar bien, expresarse bien, comunicarse bien es una cuestión de sobrevivencia, van a venir de afuera y nos van a quitar el trabajo”, concluyó.