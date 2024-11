Estudiante teme perder beca a EE.UU. porque Identificaciones no expide su pasaporte

Nohelia Martínez Verón es una estudiante de la FENOB de la UNA que ganó una beca para participar de un programa de intercambio académico y cultural de cinco semanas en los Estados Unidos denominado “Instituto Estadounidense para líderes de Pueblos Originarios y Afrodescendiente”, SUSI; sin embargo, la joven podría perder la misma debido a que desde el Departamento de Identificaciones no expiden su pasaporte.

“Yo mandé, hace 17 días atrás, solicitar mi pasaporte y no está todavía. Me dijeron que el problema es el sistema que no logra procesar mis datos para que se pueda realizar y me es muy raro porque conozco a dos chicas que mandaron el mismo día y en 10 días ya estuvo su pasaporte”, indicó.

Lea más: Retraso en Identificaciones generó graves problemas sociales a la ciudadanía

Incluso, Palak Khanna, vicedirectora de la Oficina de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos, envió una nota al Jefe del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, comisario Sergio Daniel Insfrán Martínez, a fin de solicitar encarecidamente el agilizar los trámites para la expedición de los pasaportes de los becados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me urge tener lo antes posible mi pasaporte. Fui muchas veces al Departamento de Identificaciones y siempre me dicen que el problema es el sistema y hace dos días me salió otro problema que era de doble cédula de identidad. Se había mandado a cancelar el año pasado, solucioné ese tema, pero igual ellos no me dijeron nada del pasaporte”, agregó.

Lea más: ¿Soñás con estudiar en Estados Unidos? Conocé universidades en la Feria EducationUSA

Estudiante podría perder beca a Estados Unidos

Nohelia necesita la expedición de su pasaporte debido a que si bien le otorgaron una prórroga, la misma es hasta el lunes o martes que viene, donde le entregarían la visa, pero que no serviría si es que no obtiene su pasaporte.

“Solo me dijeron que venga la semana que viene, el martes o miércoles para ver si me pueden hacer mi pasaporte y no me dan ninguna respuesta segura, porque no me queda tiempo, como soy becada, tengo poco tiempo porque después debo empezar la reunión y entrevista por Zoom con las personas de EE. UU. para la visación, el 4 de diciembre a más tardar 5 de diciembre”, mencionó.

Dijo que no es el único caso con problemas con la expedición de su pasaporte, son varias los becados que no están consiguiendo el documento, pero aquellos que ya lo consiguieron iniciarían este lunes.

“Al principio teníamos tiempo solo hasta este mes de noviembre y le tuve que pedir un poco más tiempo, y gracias a Dios me dio un poco más de tiempo para tener mi pasaporte. Hay muchas personas que están con el mismo problema, pero tengo entendido que en el caso de las personas que son becadas deberían tener un poco de prioridad”, concluyó.