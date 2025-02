Encarnación no tendrá mejoras en su aeropuerto para el Mundial de Rally: esta es la razón

El Rally Mundial (WRC) Paraguay 2025 es uno de los eventos más esperados en Itapúa, y que atraerá a una importante cantidad de personas alrededor del mundo. Para asegurar la accesibilidad de turistas, es necesario un aeropuerto con buena capacidad para un relevante flujo, pero los planes de mejora del Aeropuerto Municipal de Encarnación, Teniente Amín Ayub, quedaron en suspenso.

Nelson Mendoza, director de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), confirmó que no será posible realizar la inversión prevista en la terminal aérea debido a que el predio municipal no es transferido a la entidad.

Desde la Dinac se había planteado invertir aproximadamente 10 millones de dólares en dos o tres etapas, con el objetivo de modernizar las instalaciones y mejorar la operatividad del aeródromo.

El proyecto contemplaba la construcción de una nueva estación de bomberos, la adquisición de equipos de seguridad, la ampliación de la plataforma para aumentar la capacidad de operaciones y la iluminación de la pista.

También se preveía la instalación de nuevos equipos de comunicación y seguridad, escáneres para el control de equipaje y la implementación de un equipo canino especializado en seguridad y rescate.

El obstáculo: la propiedad del aeropuerto

Inicialmente, la propuesta fue presentada ante el Ejecutivo Municipal y recibió aprobación. Sin embargo, la falta de transferencia del predio impidió avanzar con las obras. Mendoza explicó que las normas establecen que la DINAC no puede hacer una millonaria inversión en donde no sea su predio. “Nosotros nos guiamos por reglamentos normativos y no podemos realizar inversiones en terrenos que no nos pertenecen”, explicó Mendoza.

El director de la DINAC indicó que la inversión se frustró debido a una decisión unilateral de los propietarios del aeropuerto. “En realidad, es un bien que ellos pueden decidir cómo gestionar”, señaló.

La Junta Municipal justificó su postura al argumentar que el terreno fue transferido en compensación por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y que el monto de inversión propuesto no compensaba el valor del aeropuerto. En ese sentido, solicitaron mayores inversiones a cambio de ceder el control a la DINAC.

El tiempo ya no permite planificar nueva terminal

Mendoza explicó que el Rally Mundial ya está programado para mediados de este año y que el tiempo no permite la construcción de un nuevo aeropuerto desde cero. “Si tuviéramos más años, podríamos comprar un predio, hacer una pista nueva y equiparla. No es una cosa imposible, pero el tiempo nos apremia. Esta pista (aeropuerto de Encarnación) ya está construida, lo lógico era hacer la inversión en ese predio”, argumentó.

Según el titular de la Dinac, ya se habían invertido 5 millones de dólares en equipos de radioayuda, los cuales serán instalados en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, mientras que los equipos actuales de esa terminal serán reubicados en otro aeropuerto del interior.

Una terminal inoperativa y con problemas estructurales

El Aeropuerto Municipal de Encarnación, ubicado en el distrito de Capitán Miranda, a 16 kilómetros del microcentro de la capital departamental, está prácticamente inoperativo desde la pandemia de COVID-19. Actualmente, solo recibe vuelos privados.

Además de la falta de infraestructura adecuada, la pista solo puede utilizarse durante el día, ya que el sistema de iluminación se encuentra averiado, lo que limita aún más su operatividad.

Con la cancelación de esta inversión, Encarnación pierde una oportunidad clave para modernizar su aeropuerto y facilitar la llegada de visitantes.