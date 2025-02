Clyfsa vs ANDE: se reaviva conflicto y escala con advertencias legales

El conflicto entre la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) escaló nuevamente, luego de que la estatal responsabilizara a la empresa privada por los recientes apagones en Villarrica. En respuesta, el presidente de Clyfsa, Luis María Ocampos, advirtió que podrían haber consecuencias legales contra el titular de la ANDE por difundir información que considera parte de una campaña de desprestigio.

En su comunicado, la ANDE afirmó que Clyfsa, en lugar de priorizar a los usuarios residenciales y comerciales, estaría abasteciendo en mayor medida a clientes dedicados a la criptominería, sobrecargando el transformador de la Subestación Paso Pe, propiedad de la estatal. Según supuestos registros de la ANDE, la interrupción del servicio ocurrió a las 14:15 horas del 17 de febrero, cuando la demanda de Clyfsa alcanzó los 34,4 MW, superando la potencia contratada de 30,5 MW. La estatal asegura que esta sobrecarga fue la causa del apagón general.

Por su parte, Ocampos rechazó estas acusaciones y sostuvo que el problema real radica en la incapacidad técnica de la ANDE para garantizar un suministro estable, especialmente en períodos de alta demanda, como los días calurosos. Aseguró que la solución pasa por la repotenciación de la Subestación Paso Pe, que opera al límite de su capacidad desde hace varios años, afectando a usuarios de los departamentos de Guairá y Caazapá.

Además, Ocampos insistió en que el consumo de los usuarios dentro del área de cobertura de Clyfsa sí alcanza los 34 MW durante los picos que generalmente se producen en las tardes de verano, y que la empresa contrata esta potencia durante todo el año.

El titular de Clyfsa, por otro lado, reiteró que la empresa privada ofreció asumir el costo total de un nuevo transformador para solucionar el problema, pero la ANDE se negó a aceptar la propuesta. En respuesta, acusó a la estatal de utilizar argumentos falaces para ocultar su falta de inversión en infraestructura y de emprender una campaña de desprestigio contra la firma privada.

En términos más duros, Ocampos calificó de “burocrática e irresponsable” la gestión del presidente de la ANDE, Félix Sosa, y advirtió posibles consecuencias legales en caso de que continúe lo que considera un intento de absorber a Clyfsa y su infraestructura. Además, la empresa emitió un comunicado en el que instó a la estatal a no interpretar ni difundir información de manera “tendenciosa y fundamentada en afirmaciones falsas”.

“Nosotros podemos demostrar fehacientemente el suministro, lo que está pasando acá es que quieren destruir una empresa eficiente, quieren absorber esta empresa porque les molesta nuestra eficiencia. Acá hay una persecución, un tema político de la ANDE y nosotros estamos dispuestos a demostrar técnicamente, jurídicamente y en todos los ámbitos lo que estamos haciendo”, manifestó Ocampos.

“A ellos no les conviene que podamos demostrar nuestra eficiencia, entonces tenemos un presidente burócrata en la ANDE; le tenemos a Félix Sosa, que lo único que quiere hacer es destruir a Clyfsa. Eso no vamos a permitir nosotros; nos está extorsionando, y eso va a tener una responsabilidad civil y penal. Le insto a no jugar con toda una población, y esto le digo de frente”, remató.