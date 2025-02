Educación sexual: MEC ya tiene listos los libros para etapa experimental en 5 departamentos

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ya tiene listos los libros de lo que llaman Educación de la Afectividad y Sexualidad en la Escuela (EASE), que tienen como material base a los cuestionados libros de la serie “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en las escuelas”. Pese al masivo rechazo de este plan, comenzarán a utilizar los libros desde el inicio de clases.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que estos libros fueron trabajados con el Ministerio de la Niñez y con el Ministerio de Salud Pública, más algunas organizaciones que aceptaron unirse a la verificación de todo el contenido.

“Recibimos más de 800 ítems que hemos cambiado. Hemos vuelto a pensarlo, lo hemos rediseñado. Metodológicamente lo hemos cambiado. Hemos cambiado la edición, le hemos puesto color”, explicó, insistiendo en que ahora verán si “esto que nosotros pensamos que va a funcionar, va a funcionar”.

Aseguró que en esta primera etapa del año lectivo capacitarán a los docentes y a las familias y que “vamos a ver cómo los niños recepcionan estos materiales en el aula”.

La etapa experimental, durante los primeros seis meses del año lectivo, se realizará en cinco departamentos: Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, Cordillera y Paraguarí.

Estos libros del plan EASE, tienen como base a “12 Ciencias”, de la autora ecuatoriana María Judith Turriaga y promocionado, entre otros, por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, miembro de la mesa técnica de padres con el MEC y representante en el país de la ONG estadounidense Capitol Ministries. Es líder de movimientos autodenominados “provida”.

Los materiales de “12 Ciencias ”son cuestionados por contener sesgo religioso, anticientífico y machista, temas conservadores y discriminatorios. Pese a estas críticas, el MEC ignoró los cuestionamientos de organizaciones civiles, de familias y de estudiantes secundarios para avanzar con EASE.

Su autora, Turriaga, fue también dueña de una peculiar declaración en una audiencia en el Congreso Nacional: “Los hombres no oyen muy bien la voz aguda femenina, por eso las mujeres casadas siempre se quejan, mi marido no me oye; no es sordo, es hombre (sic), háblele un poquito más bajo o escríbale una nota”.