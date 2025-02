Salud admite déficit de insumos y medicinas, mientras depura lista de la que ya eliminó 850 ítems

Una extensa lista de medicamentos e insumos hospitalarios que se compartió con ABC, muestra que supuestamente existe muchos ítems con stock cero o stock crítico, tanto en parque sanitario como en hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). El listado, no obstante, contiene 1.904 ítems, un número muy por encima de la cantidad de insumos y medicamentos que son parte del vademécum sanitario en Paraguay.

Lea más: En Hospital de Ñemby, denuncian falta de medicinas y cierre de un servicio de reumatología

El doctor Óscar Merlo, responsable de la Dirección de Insumos Estratégicos, confirmó el déficit de varios insumos y fármacos. No obstante, aclaró que el listado con 1.904 ítems está siendo depurado por la duplicación e incluso triplicación de numerosos fármacos y descartables, que generan confusión, además de millonarios gastos extras.

Según indicó el médico, a la fecha se han eliminado de la mencionada lista, un total de 850 ítems, en su mayoría medicinas. Resaltó que siguen trabajando en el listado de insumos, que también tiene ítems duplicados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El SICIAP (Sistema de Información y Control de Inventarios Automatizado del Paraguay), es el sistema informático de donde se habrá sacado esta información (lista). Fuimos a intervenir, para justamente arreglar el quilombo”, indicó Merlo, quien asumió como director de Insumos Estratégicos en noviembre último, tras una intervención de la dirección.

Listado de Salud Pública registra 1.184 insumos y medicamentos

El doctor Merlo respondió a ABC que el listado básico de insumos y medicamentos de Salud Pública está compuesto de 494 drogas (medicinas), mientras que el listado de insumos tiene 690 ítems.

Lea más: Denuncian pésima atención en el Hospital de Luque

“Lo que pasó fue que se usó (el listado) como libreta de almacén, en vez de respetar (la lista) fueron duplicando y triplicando a veces el mismo producto. El desorden era tan grande, que tuvimos que hacer una revisión del SICIAP y empezar a sacar aquellas formas farmacéuticas que estaban en desuso”, afirmó.

Merlo continuó diciendo que: “850 drogas estaban repetidas y seguimos encontrando más. Estamos trabajando ahora en la parte de insumos, todavía no terminamos, es un trabajo minucioso, largo. Cuando se tiene este nivel de desastre, el sistema sirve poco”.

Parques Sanitarios anotaban en planilla Excel, dice director

El responsable de la Dirección de Insumos Estratégicos de Salud Pública indicó que el sistema (SICIAP) debe registrar desde la licitación, el contrato, las órdenes de compra, la provisión al parque sanitario y la entrega a hospitales.

No obstante, Merlo contó que durante mucho tiempo, en el Parque Sanitario de Salud Pública no se registró la provisión de medicamentos en el SICIAP, sino que se realizaba en planillas Excel. Indicó que actualmente están trabajando para rearmar el proceso y que cada producto que se destine a un lugar, sea anotado en el sistema y que esa información ya no se pueda modificar.

Merlo compartió con ABC la pantalla del SICIAP en donde está registrado que actualmente, el listado de drogas tiene 503 ítems disponibles en parque sanitario del Ministerio de Salud, lo que equivale -según explicó- a un stock para tres meses.

Lea más: Ministerio de Salud “desnudó un santo para vestir a otro” y provoca pelea por ambulancia

Al ser consultado por qué el número de ítems disponibles es superior al número oficial de drogas en el listado básico (494 ítems), siendo que además hay déficit en hospitales, Merlo respondió: “Es sencillo, es porque estamos aún trabajando para sacar drogas que se encuentran duplicadas; pero también se han comprado medicamentos fuera del listado básico por necesidades especiales (amparos judiciales)”.

Stock en parque sanitario es para tres meses y en hospitales, para dos meses

El doctor Merlo aseguró que por regla en el parque sanitario de Salud Pública deben tener stock suficiente para tres meses, mientras que en los hospitales, el stock de insumos y medicamentos debe ser para dos meses.

“La clasificación internacional de los medicamentos es lo que debería haberse utilizado siempre, pero no se usó. Por eso es que existe un listado que mezcla insumos, medicamentos y otros, todo un desastre. El que compartió esa lista, evidentemente lo hizo con mala intención”, sostuvo.

¿Qué medicamentos forman parte del listado básico de Salud Pública?

El doctor Merlo detalló que dentro del listado básico de medicamentos de Salud Pública, existen 110 productos vitales, es decir, aquellos fármacos utilizados para salvar vidas. Añadió que el listado está compuesto también por 182 drogas esenciales, consideradas aquellas necesarias para tratar enfermedades, pero que no son imprescindibles, además de las no esenciales, como es el caso de una pomada o vitaminas.

Lea más: Centro de Salud de Nanawa opera en precarias condiciones: niña falleció por falta de asistencia

Merlo explicó que en el listado básico también están aquellos fármacos que son parte de los programas de salud, como el de nefrología, que tiene 10 ítems asignados. “Actualmente no se dispone de tres (en parque sanitario), pero eso no quiere decir que no se tenga en los hospitales”, resaltó.

El médico mencionó también el programa de diabetes, que tiene 20 ítems asignados, pero de los que cinco no están disponibles actualmente en el parque sanitario de Salud Pública. “En el programa de enfermedades lisosomales, que tiene siete ítems, dos solamente están en falta. Son US$ 1.300.000 solamente en esos productos”, dijo.

Merlo mencionó otros programas más, como salud ocular, tabaquismo, tuberculosis, reuma y artritis, sangre, ostomizados, lepra y fibrosis quística. Sin embargo, no detalló qué medicinas están faltantes en estos programas de Salud Pública.

En lista de insumos “hay pocos faltantes”, dice director

En relación a la lista de insumos, “todo es peor”, aseguró el doctor Merlo. Indicó que hay ítems que fueron hasta triplicados y que actualmente siguen trabajando en depurar el listado.

“Aparecen un montón que se dejaron de usar por diferentes motivos; el proveedor ya no trae más o hay otro de mejor calidad y tiene otras características técnicas y se tiene que poner (en lista) como está en el contrato. Entonces hubo una duplicación, triplicación de ítems. Les tengo a varias personas trabajando y revisando uno a uno (la lista)”, mencionó.

Lea más: Pacientes con cáncer necesitan cerca de US$ 10.000 millones para cubrir sus necesidades

Merlo aseguró, sin embargo, que del total de insumos en el listado de Salud Pública, que suman oficialmente 690 ítems, “hay pocos faltantes”.

“Los que faltan son aquellos que la industria no nos está pudiendo entregar en tiempo y forma. Tuvimos, por ejemplo, problemas con las jeringas, pese a que teníamos compradas”, puntualizó.

El doctor Merlo finalizó diciendo que se está trabajando en un plan para mejorar la provisión de insumos y medicamentos, en el que requerirá el apoyo de toda la industria.