Luis Said acciona contra sanción del JEM y la Corte debe resolver si anula o no apercibimiento

La acción de inconstitucionalidad presentada por el fiscal Luis Said está dirigida contra sendas resoluciones dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en el marco del juicio impulsado contra el mismo por supuesto mal desempeño en sus funciomes, que concluyó con una sanción de apercimiento. El argumento declaró a Said culpable de no haber impulsado por 2 años y medio una pesquisa relacionada con un presunto perjuicio de G. 10.000 millones a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

Las resoluciones cuya nulidad solicita son el auto interlocutorio (A.I.) N° 113/2024 del 23 de julio de 2.024, que rechazó “in límine” el recurso de reposición contra la providencia dictada el 12 de julio del 2024 y la Sentencia Definitiva (SD) N° 10 del 29 de julio de 2024, que apercibe a Said “por haber incurrido en la causal de mal desempeño de funciones, específicamente en lo dispuesto en el Artículo 14, inciso b), de la Ley N° 6814/2021″.

El agente fiscal afirma que el apercibimiento se aplicó en abierta violación de las garantías constitucionales que hacen al debido proceso (Art. 16 de la Constitución Nacional), de la inviolabilidad del derecho a la defensa y los derechos procesales (Art. 17 numerales 8 y 10 de la CN), el derecho a una resolución fundada en la Ley (Art. 256 de la CN).

Intervención ilegal del senador Retamozo acarrea la nulidad del sentencia del JEM

Said explica que el AI N° 113 rechazó el recurso de reposición planteado contra la providencia por la que el JEM convocó a las partes a la audiencia de presentación de alegatos finales sin haberse sustanciado la audiencia pública y oral de vista de pruebas.

“En el marco de ésta causa, como consecuencia de la investigación preliminar, el JEM en sesión del 20 de junio de 2023, resolvió el enjuiciamiento por A.I. N° 81, disposición del que se desprende que el mismo denunciante, es decir, el Senador Ramón Retamozo propició, en primer lugar en fecha 21 de marzo de 2023, la apertura de la investigación preliminar en relación a los hechos que él mismo ha puesto a consideración de sus pares, los miembros del JEM”, destaca Said, al exponer la actuación irregular del político colorado -expresidente de la ANNP- y su manifiesto interés en el caso.

El fiscal destaca que con esta acción de Retamozo se violó la garantía de contar con juez imparcial, establecida tanto en nuestra Carta Magna (.art.16) como en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8), motivo por el cual la sentencia N° 10 del 29 de julio de 2024, debe se anulada, por ser consecuencia de un proceso viciado por la intervención ilegal de uno de los miembros del JEM, que debió haberse excusado.

“En la sesión del JEM del 20 de junio del año 2.023, siendo la última de la que participaba como miembro el Abg. Retamozo y antes de la asunción de los nuevos miembros, de acuerdo al orden del día, el mismo denunciante Retamozo demostrando manifiesto interés en una causa del JEM vinculada a la denuncia por él presentada, una vez más promovió en esa ocasión su propuesta de iniciar mi enjuiciamiento, sin siquiera contar con todas las copias del cuaderno de investigación fiscal, ocupándose de leer los supuestos fundamentos que sostenían su postura”, agregó.

“Se advierte que la decisión de apercibimiento dada a través de la Sentencia Definitiva Nº 10/2024 se halla claramente viciada, incluso desde el mismo dictamiento de la resolución que dispuso el inicio de la investigación preliminar, al haber intervenido y votado en la misma como también en la sesión del 20 de junio de 2023, el entonces miembro del JEM Ramón Retamozo quien, como fuera expresado anteriormente, asumió el carácter de denunciante de hechos que dieron origen a una investigación fiscal por lo que debía excusarse de entender en el procedimiento en carácter de miembro del JEM”, resalta Said.

Admisión de pruebas se hizo a espaldas de Luis Said

El otra parte de su presentación, el agente fiscal expone que el JEM ha omitido notificarle de la resolución mediante la cual admitieron pruebas, el A.I. N° 74/2024 del 30 de mayo de 2024, del que no fue notificado y tuvo conocimiento durante la lectura de un informe el 15 de julio del 2024 y acceso recién el 30 de julio de 2024, fecha en que fue levantado al expediente electrónico del JEM, un día después de que se haya dictado la sentencia de apercibimiento.

“La falta de acceso a una resolución referente a las pruebas admitidas y denegadas me pusieron en una posición de total indefensión, siendo diligenciadas según el informe transcrito algunas pruebas, de las cuales no tuve conocimiento a la fecha de la sanción (29 de julio de 2024), cuales no fueron admitidas y cuales serían los fundamentos de la resolución en cuanto al rechazo de pruebas propuestas por mi parte, pues del reporte de Secretaría Jurídica del 12 de julio de 2024 se pudo advertir que no habrían sido admitidas varias de las pruebas ofrecidas en mi defensa”, señala Said, al referirse a otra de las irregularidades detectadas en su enjuiciamiento.

Juicio, impulsado tras fuerte condena a “Ñoño” Núñez

Luis Said, actualmente asignado a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, ha sido protagonista de condenas importantes en relación con políticos colorados cuando se desempeñó como fiscal en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

El caso más exitoso y que lo expuso políticamente fue la condena a 11 años de prisión dictada el 15 de diciembre de 2023 contra Óscar Venancio “Ñoño” Núñez por lesión de confianza y administración en provecho propio, luego de la cual llamativamente referentes del partido oficialista impulsaron su destitución.