Nenecho cerró trato con empresa de su familia para “apriete” a contribuyentes

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), avanzó hoy en su plan de “apriete” a los contribuyentes morosos con la firma de un convenio con la calificadora de riesgos crediticios Criterión S.A., ligada a su familia. Con este acuerdo, los contribuyentes “comunes” de la Capital serán incluidos en la “lista negra” de una tercera empresa, tras los convenios que habían sido firmados anteriormente con Equifax (ex Informconf) y BICSA.

Nenecho justificó el nuevo acuerdo asegurando que, con los actuales niveles de morosidad, la Municipalidad es inviable financieramente. “Una ciudad se vuelve inviable cuando pretendemos que doscientos veinte mil (contribuyentes) sostengan una ciudad con dos millones quinientas mil personas todos los días”, dijo.

“Lastimosamente, (es) la cultura del ser humano, y hablo con mucha propiedad, porque a más de uno nos pasa, no queremos pagar nuestras cuentas”, dijo. Sin embargo, omitió aclarar que durante su administración, la deuda financiera de la Comuna trepó hasta llegar este mes a los US$ 242 millones, incluida la emisión de bonos con intereses de casi el 20% anual, que terminarán de pagarse recién en 2035, según datos entregados por la misma Municipalidad.

Nenecho dijo que, en estas condiciones, los ciudadanos no pueden reclamar la falta de servicios. “El impuesto, así como su nombre lo dice, es impuesto y uno tiene que abonar”, dijo. “Si necesitamos que nuestra ciudad capital mejore y sigamos invirtiendo en obras de infraestructura que requiere la ciudad, indefectiblemente necesitamos de los ingresos”, agregó.

Apriete a morosos es solo para “comunes”

El intendente admitió que el mecanismo de “apriete” no se aplica a las instituciones públicas, o sea, alcanza solo a los contribuyentes “comunes”, a los que responsabilizó de una deuda de más de G. 5 billones. “Los contribuyentes deben a Asunción US$ 640 millones por servicios prestados. Créanme que si reducimos esa tasa de morosidad, la salud financiera de la Municipalidad no va a depender de ningún crédito, ni mucho menos emisión de ningún bono”, expresó.

Nenecho admitió que la inclusión en la “lista negra” será un perjuicio para aquellos contribuyentes que no estén al día con sus obligaciones. “Va a perjudicar en el momento en el que quieran solicitar algún crédito o retirar algún electrodoméstico”, dijo.

El intendente admitió que su administración, a través de herramientas tecnológicas, tiene “estudiado” el comportamiento de los morosos. “Podemos observar en las redes sociales que van dos o tres veces de vacaciones a Miami, a Punta del Este, a paradisíacas playas de Brasil, pero no cumplen con sus obligaciones”, dijo.

Con respecto a las instituciones públicas, Nenecho dijo que la deuda está siendo negociada en conjunto, con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Las instituciones del Estado le deben a la Municipalidad aproximadamente G. 350.000 millones”, dijo Nenecho. Al cierre del año 2024, la directora de Recaudaciones de la Municipalidad, María Agustina Román, había dicho que la deuda del Estado superaba los G. 450.000 millones, cifra que representa el 50% de la recaudación total de un año.

Apriete tuvo mínimo efecto en la tasa de morosidad

Hoy, tras la firma del convenio con Criterion, la directora María Agustina Román reconoció que el impacto que tuvo, hasta ahora, la aplicación de las “listas negras” sobre los contribuyentes comunes, es todavía bajo, en relación con la tasa de morosidad de la Municipalidad. Según explicó, desde su implementación, apenas el 2% de los contribuyentes se pusieron al día.

“Fueron poco más de once mil contribuyentes que se acercaron a abonar y a pasar a la otra brecha. Parece poco, pero es demasiado importante. Por eso es que es tan importante esta firma de este convenio, porque no tenemos de otra”, argumentó.

Román agregó que en el mes de enero hubo un aumento en la recaudación de más del 15% con respecto al mismo mes, pero del año pasado.

No más bonos, aunque no descartan más préstamos

El intendente Rodríguez dijo que, pese a este panorama, anteriormente negado por su administración, no tienen prevista la emisión de nuevos bonos, aunque no descartó otro tipo de endeudamiento, como los préstamos con bancos para cubrir los déficits temporales de caja de la Municipalidad.

“Es importante destacar que el déficit temporal de caja, que algunos medios se hacían eco, en dos meses de siete que tenemos para abonar, ya hemos abonado el 50% de la deuda”, dijo Nenecho y se escudó en que es una práctica común de otras administraciones.

“Si siempre se realiza el préstamo por déficit temporal de caja es, justamente, porque tenemos contribuyentes que no abonan sus impuestos. La Municipalidad debería tener un ingreso para su funcionamiento y eso no se conseguía”, remarcó y dijo que esta práctica se agudizó durante la pandemia.

Al ser consultado sobre nuevos préstamos bajo ese concepto, respondió que “ojalá que no” tengan que ser solicitados. “La idea nuestra es, justamente, mejorar la recaudación de todos los meses, así como lo hicimos en enero. Ojalá que los contribuyentes vengan a honrar sus compromisos (...) y no tenga que ser por las malas, como se dice, con el remate de casas o con el ingreso a esta faja negativa”, dijo.

Nenecho minimizó vínculos familiares con la firma

La firma Criterión S.A. , con la que Rodríguez firmó hoy un nuevo convenio, es representada legalmente por Andrés Fernández Solano López, esposo de Natalia Aguayo Duria. ABC le consultó al intendente sobre los vínculos familiares con la esposa del representante legal de la empresa y este confirmó que es su prima segunda.

Natalia Aguayo Duria es hija de Marco Aguayo Rodríguez, primo de su padre, Óscar Rodríguez Kennedy, según admitió el propio intendente.

Rodríguez justificó la firma de un convenio con quien sería su primo político. “No existe ningún beneficio o cobro que ellos van a tener por parte del municipio (sic) y viceversa”, dijo. Nenecho negó que el hecho de tener acceso a la base de datos de los contribuyentes, represente algún tipo de beneficio y agregó que “los contribuyentes avalan con su firma” la entrega de sus datos.