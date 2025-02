Nenecho no recibió a cuidacoches, que irán hasta las “últimas consecuencias”, dijeron

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, se negó este miércoles a recibir a representantes de los cuidacoches, que se manifestaron frente a la Municipalidad exigiendo el cese de lo que consideran una persecución contra ellos. “Esa es una actividad que no está permitida, no es legal, no está reconocida”, dijo el intendente.

Nenecho negó que haya existido un cambio de postura de su administración, luego de que haya decidido cancelar la concesión a la empresa Parxin. “Ellos iban a formar parte de la empresa como gestores de Parxin, no como cuidacoches independientes en la vía pública”, remarcó.

El intendente agregó que, de recibir a los representantes del gremio, estaría otorgándoles el reconocimiento como una asociación. Sin embargo, reconoció que en su momento se ofreció la posibilidad de una capacitación para acceder a otro tipo de empleo. “El programa estuvo abierto, pero no se acercó nadie de ellos para capacitarse”, remarcó.

Nenecho aseguró que si anteriormente no realizaron los operativos de despeje de las calles, como los que vienen realizando en los últimos días, es solamente porque no tenían el acompañamiento del Gobierno anterior. “Yo no era santo de su devoción, entonces no tenía acompañamiento para nada”, remarcó.

Cuidacoches irán hasta las últimas consecuencias, dicen

Vicente Gómez, representante de los cuidacoches, señaló que el reclamo que ellos tienen es que la mayoría de los integrantes de su asociación son personas de avanzada edad, que no cuentan con la capacitación para dedicarse a otro rubro. Además, negó que haya existido predisposición de las instituciones para ofrecerles otras oportunidades.

Con respecto a la intención del concejal Miguel Sosa (ANR-cartista), quien había propuesto una regularización de la actividad ante la Junta Municipal, aseguraron que tras fracasar su propuesta, ya no recibieron ninguna comunicación del concejal.

Gómez aseguró que el jefe de Gabinete de Asunción, Nelson Mora, les prometió que serían recibidos el próximo 5 de marzo, aunque el intendente señaló que ningún funcionario municipal los recibiría.

El representante de los cuidacoches señaló que como ciudadanos están reclamando de forma pacífica lo que consideran su derecho a trabajar, pero que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. “Si yo me voy preso, me voy a ir preso, porque yo soy el presidente de ellos, para eso me eligieron”, dijo Gómez.