Contrataciones Públicas contesta al TSJE: “Son ellos los únicos culpables”

La Justicia Electoral emitió un comunicado con el que se pronuncia sobre una “excesiva dilación” por parte de la DNCP en lo que refiere a la adquisición de máquinas de votación electrónica.

Al respecto, el titular Contrataciones Públicas, Agustín Encina, dijo que “la información vertida sobre los días de dilación no corresponden a la realidad”.

Incluso alegó que cuando alguien mencione algún tipo de “dilación” en la institución, esto sería “falso” porque todos los expedientes o pliegos deben tener un tratamiento dentro de los tres primeros días desde su ingreso.

“Tres días para expedirnos sobre cada pliego, que sea verificado y ver si hay irregularidades o no. Si se da el ok comienza el proceso licitatorio”, agregó.

DNCP culpa al TSJE

Como parte de su explicación, Encina aseguró que la Justicia Electoral presentó el 13 de enero de este año su pliego de base y condiciones sobre esta licitación, sin embargo, Contrataciones Públicas encontró “32 situaciones de irregularidad”.

“32 observaciones que debían ser subsanadas; lo presentaron seis veces, hasta el día de hoy las 32 observaciones no fueron reparadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, aseguró. Inclusive mencionó que mientras conversaba con ABC Cardinal, el TSJE habría enviado nuevamente el pliego.

De igual manera, confirmó que cada presentación contenía menos errores, sin embargo, la totalidad de estos no llegaron a ser subsanados todavía. “En nuestra mano estuvo 18 días y 34 en la de ellos. Siempre estaba en su cancha y no podemos ser responsables de una demora que obedece a ellos; nosotros no tuvimos 32 observaciones”, continuó.

Asimismo, dijo que la intención sería que “nosotros dejemos pasar sin que ellos cumplan con las observaciones emitidas”, sin embargo, prometió que esto no va a ocurrir. “Esto se resuelve cumpliendo la ley; no se está cumpliendo la norma y son ellos los únicos culpables”, concluyó.

