Nuevo intento para iniciar juicio contra supuestos testaferros de Cabeza Branca

Para las 8:30 de este lunes está fijado el inicio del juicio oral y públicos a los 12 acusados como supuestos testaferros del traficante de drogas brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca; quienes afrontan cargos por lavado de dinero y asociación criminal.

El inicio de la diligencia, que está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Federico Rojas e integrado por María Luz Martínez y Dina Marchuk, ya se había programado para agosto de 2024, pero en atención a que las acciones planteadas por las defensas de los acusados seguían pendientes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el colegiado decidió aplazar para este 10 de marzo.

La presente causa penal fue elevada a juicio el 28 de septiembre del año 2022 por parte de la jueza de Garantías contra el Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez, quien hizo lugar a la acusación de la fiscala Lorena Ledesma y dictó el auto de apertura a juicio oral, que consta de un total de 1.274 páginas.

Hasta el viernes último continuaban pendientes las acciones promovidas ante la máxima instancia judicial, sin embargo, como la misma Corte no ha resuelto aun si da o no trámite a las garantías planteadas y, en consecuencia, no se ha dictado medida cautelar alguna; no existe impedimento alguno para que inicie el juicio oral.

En total son siete acciones de inconstitucionalidad que promovieron varias defensas ante la Sala Constitucional del máximo tribunal.

Supuestos testaferros de Da Rocha

Los presuntos testaferros son los contadores Mauro Mereles (expresidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero), Diosmede Aguilera y Reinaldo Candia Cristaldo; además de Juana Estela Cardozo de Aguilera, Luis Carlos Aguilera, Luis Gregorio López y Eduardo de Oliveira Moleirinho.

También afrontarán juicio oral y público por presunto lavado de dinero y asociación criminal los supuestos testaferros Arnaldo Arévalos, Liz de Arévalos, Nadir Drusila Ibarra, Emil Óscar Moreira y José Arévalos.

Acusación de Fiscalía

La segunda fase de la Operación Spectrum, que se llevó a cabo en el año 2017, motivó la presente causa, que tuvo su primera etapa el 1 de julio de ese año en la ciudad brasileña de Mato Grosso, con la captura de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, quien cayó luego de 30 años de estar prófugo de la Justicia.

Según la acusación fiscal, Luiz Carlos Da Rocha creó empresas ficticias en nuestro país para lavar el dinero del narcotráfico. Se encontraron 23 estancias en Paraguay, numerosos vehículos, además de cabezas de ganado.

En total, se incautaron 116 vehículos, alrededor de 28.350 cabezas de ganado y los investigadores detectaron más de 80 inmuebles.

Bienes a cargo de Senabico

En el 2020 los bienes que serían del narco brasileño Cabeza Branca pasaron a ser administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Una de las propiedades es “Cielo Azul”, que consta de 5.945 hectáreas, ubicada en Paso Barreto y valorada en US$ 7.134.000; otra es “Guatambú”, ubicada en Yby Yaú, de 4.607 hectáreas, cuyo valor asciende a US$ 6.910.500, registrada a nombre de la firma Gopranor SA, cuyo principal accionista es Pedro Araújo Méndez, brasileño recluido en su país.

También “La Nelly” establecida en el distrito de Azote’y, de 1.000 hectáreas y valorada en US$ 3.500.000, inscripta a nombre de Biocombustible Brasilero (Biobras SA), representada por Gilberto Suárez, supuesto prestanombre de Da Rocha.

Además está la estancia “Ybú”, conocida también como Gua’a, de unas 862 hectáreas y valuada en US$ 1.293.000, que está ubicada en Bella Vista Norte (Concepción), y está a nombre de la firma Brisa Comexin SA, cuyo accionista es Bruno Cesar Payao Rocha, hijo de Luiz Carlos Da Rocha.

Sigue el establecimiento “Dos Hermanos”, de 77 hectáreas, valuada en US$ 115.500; conocida también como estancia “Suiza”, de la colonia Ñepytyvõ de Yby Yaú, perteneciente a Nadir Drusila Ibarra Vda. de Alvez, accionista minoritaria de la firma Brisa Comexin SA.

La lista de inmuebles incautados a la organización criminal cierra con la estancia “Santa Eduwigis”, de 2.516 hectáreas, que está ubicada en el distrito de Yby Yaú, y cuyo valor asciende a US$ 3.750.000.