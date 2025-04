En IPS persisten falencias en agendamiento de turnos, obligando a asegurados a “acampar” en servicios

Agendar un turno para atención médica en el Instituto de Previsión Social (IPS) es una odisea para los aportantes. Ante la falta de respuesta en los sistemas no presenciales, como call center y MI IPS, los asegurados se ven obligados a “acampar” frente a los servicios y, aún así, muchas veces no consiguen la asistencia que buscan.

“Fui amaneciendo hasta el IPS. Llegué a las 2:00 y conseguí el turno para oftalmopediatra para el 4 de abril. Pero solo dan cuatro números por ventanilla y por call center es imposible”, lamentó Liliana Baéz.

Elizabeth Wolváz, otra asegurada del IPS, contó que también buscó consultar con un oftalmólogo, pero que pese a la insistencia, no logró un turno vía call center y tampoco lo pudo hacer en ventanilla. Afirmó que acudió de madrugada hasta el IPS, pero que cuando le tocó el turno, le indicaron que ya no había más números. “No me quedó de otra que acudir hasta una óptica”, afirmó.

En la mayoría de los casos, los asegurados del IPS afirman que llaman al call center y no logran ingresar al sistema pese a la espera. En el caso de ser atendidos, la respuesta siempre es la misma: “no hay turnos”.

IPS dice que nuevos operadores están siendo capacitados

Juan Carlos Frutos, gerente de Desarrollo y Tecnología del IPS, aseguró a ABC que esta semana ocho nuevos operadores están siendo capacitados para fortalecer la atención telefónica desde Copaco.

Según indicó Frutos, el turno mañana es el horario con mayor demanda y, en ese tiempo, actualmente están atendiendo las llamadas 22 operadores del IPS y 18 funcionarios de Copaco. “A estos se sumarán ahora ocho operadores más, pero el compromiso es ir aumentando hasta llegar a 30 operadores más”, afirmó Frutos.

El gerente de Desarrollo y Tecnología recordó que con el objetivo de liberar turnos que no serán utilizados, también se está aplicando la cancelación automática de citas no confirmadas. En ese sentido, indicó que este sistema está siendo utilizado en dos servicios, Clínica Isla Po´i y, Hospital 12 de Junio.

“Se está reduciendo significativamente el ausentismo. Anteriormente rondaba el 25% y ahora es de 15% en la Clínica Isla Po´i y, del 10% en el Hospital 12 de Junio", sostuvo.

Frutos indicó que por día, en estos dos servicios se están cancelando al menos 200 turnos no confirmados, que automáticamente pasan a ser utilizados por otros pacientes. Recordó además, que el IPS también aplicó el sistema de “lista de espera” para que los asegurados que no consiguen turno por las vías disponibles, puedan anotarse.