2 de abril: así dan clases los alumnos con TEA en escuela del MEC

Con el objetivo de generar mayor diálogo sobre el tema y lograr una sociedad más inclusiva, en 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

“La ONU ha trabajado para promover la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas autistas, garantizando su participación igualitaria en la sociedad”, dice un comunicado de la organización en esta fecha.

Una de las garantías para la participación igualitaria de las personas dentro de lo que se conoce como condición del Trastorno del Espectro Autista (TEA), es el acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa.

En Paraguay, una de las instituciones educativas que trabaja en la inclusión de los estudiantes y se muestra de puertas abiertas para la comunidad, es el Centro N° 15 de Educación Primaria y Pre Escolar (CEPPE), ubicado en la zona del Seminario Metropolitano de Asunción.

Escuela inclusiva, con goteras, parquecito en mal estado y sin docentes en artes y deportes

En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se recuerda hoy, el Centro N° 15 de Educación Primaria y Pre Escolar (CEPPE) se encuentra abandonado, ante la desidia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El abandono se hizo notorio el lunes, con las precipitaciones, que “inundaron” la biblioteca, la escalera (bajo techo) y una de las salas de clase. Además, la arena que rodea al pequeño parque infantil quedó como una pileta con agua acumulada.

La directora de la escuela, Silvia Vázquez, recuerda el 2 de abril indicando que en todas las aulas del CEPPE cuentan con alumnos con autismo. “Muchos cruzan dos ciudades para acceder a una educación inclusiva”, remarca.

“Teniendo en cuenta que nuestra escuela no tiene ni siquiera un techo como para estar en los días de lluvia, no contamos con patio techado ni tinglado, nada. Entonces, los alumnos están en el corredor y nuestro corredor también está desprotegido, porque sufrimos no solo en días de lluvia, también en días de mucho calor”, agregó.

Educación inclusiva: “los niños tienen derecho a desarrollarse de forma plena”, afirman

La directora Vázquez agrega que para las áreas de educación diferenciada tampoco tienen profesores de artes plásticas, educación física ni danza, todas asignaturas fundamentales para el desarrollo de cualquier niño, pero más para “generar más y mejor inclusión”.

“Haciendo un poco de alusión a la fecha, en la que se recuerda el Día del Autismo, nuestros niños merecen un lugar para poder desarrollarse de forma plena, como espacios para jugar, que acá no tenemos, ni tinglado", insistió la educadora.

El parquecito infantil está igualmente en deplorable estado, con los juegos herrumbrados y muy dañados. “Es así nuestra realidad”, lamentó la directora Vázquez.

Primera dama visitó la escuela y leyó un cuento en biblioteca que se “inundó”

El 10 de noviembre del 2023, la primera dama Leticia Ocampos, esposa del presidente de la República, Santiago Peña, visitó el CEPPE y leyó un cuento a los niños, en la biblioteca que el lunes se llenó de agua por las goteras.

Según afirmaron en la institución educativa, la primera dama prometió renovar el parque infantil, pero nunca cumplió con este compromiso.

Cabe recordar que varios centros educativos de apoyo a la inclusión o las denominadas escuelas especiales habían quedado fuera del programa Hambre Cero, por no figurar en el Registro Único del Estudiante (RUE). En algunos casos, desde las instituciones afirmaron que luego de protestar, fueron incluidos en el plan.

Ministro de Educación viajará a Alemania para dar ejemplo de inclusión

Mientras muchas escuelas que apuestan por la inclusión están en una penosa situación, el ministro de Educación, Luis Ramírez, prepara sus maletas para viajar a Alemania, para resaltar las políticas de inclusión de este Gobierno, según argumentó. El viaje debe realizarse en los primeros días de este mes.

“Una de las alegrías y elementos que hacen que esta acción de que sea ministro sea terriblemente grande, es el proyecto de Escuelas Abiertas, que trasciende las fronteras de Paraguay”, había manifestado tras reunirse con el presidente Santiago Peña en marzo.

Afirmó igualmente que “sabemos, falta mucho”; también sabemos todo lo que estamos haciendo en materia de inclusión, que hoy el mundo le mira a Paraguay y nos convocan a hablar para sensibilizar a otros gobiernos”.