¿Y los G. 500.000 millones? “Cuando tengamos la necesidad, vamos a tener el dinero”, dice Mora

Nelson Mora, jefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, defendió esta mañana, el balance general 2024, en la sesión de la Junta Municipal. Dijo que el faltante de G. 505.932 millones que persiste en las cuentas de los bonos, reflejadas en el balance general 2024, corresponde a la aplicación de la denominada cuenta única. La diferencia se desprende de la comparación entre los más de G. 506.737 millones que aparecen como saldo de los bonos en la Ejecución Presupuestaria 2024, y los G. 804 millones que aparecen como remanente en las cuentas bancarias de los bonos.

“Nosotros tenemos la figura y utilizamos (...) la cuenta única y sabemos que, cuando tengamos la necesidad vamos a tener el dinero para pagar”, dijo Mora y puso como ejemplo los recientes anticipos entregados para las obras de las cuencas de desagüe pluvial, de General Santos, por G. 8.000 millones, y la de Santo Domingo, por G. 14.000 millones.

“Siempre va a ser así y siempre fue así, siempre lo dijimos. Administrativamente, cuando tenés que presentar un CDP (certificado de disponibilidad presupuestaria) para que una obra pueda ser levantada dentro de un llamado, tenés que tener una cuenta validada donde existe dinero”, dijo Mora. Agregó que eso no obsta que la obra, como en el caso de la cuenca de Santo Domingo, inicie 18 meses después.

Mora dijo que los detalles serán puestos a disposición de los concejales una vez que sean convocados por ellos para defender la rendición de cuentas ante el pleno. “A veces lo presupuestado no coincide con lo que está ejecutado, por una cuestión financiera, pero eso es un detalle que creo que todo el mundo ya entiende al día de hoy. No existe ningún faltante y estamos tranquilos por eso”, remarcó.

Continuarán en la misma “línea”

Nelson Mora dijo que la administración de Rodríguez continuará en la misma línea, pese a las críticas que recibe su gestión, sobre todo acerca del manejo financiero. “Este tema del balance es siempre muy delicado y hay personas que saben manejar un balance y hay otras personas que no. Así comenzó todo este problema (denuncia de desvíos) y hasta ahora se da cuenta de que no existe un solo guaraní que falte”, dijo.

“Vamos a continuar en la misma línea, estamos más que tranquilos de que va a ser el caso. Ahora ya está en manos jurisdiccionales y vamos a esperar el proceso”, dijo. Aseguró que se entregaron al rededor de 160 biblioratos con todas las documentaciones solicitadas por la Fiscalía -pese a que fue el Ministerio Público el que allanó la comuna en búsqueda de los documentos- y que algunos funcionarios ya fueron convocados a prestar declaración testifical.

“Administrativamente no hay ningún desorden, ahora que se entienda mal una situación, como fue lo que inició la confusión, esa es una cuestión meramente mediática y vamos a esperar las resultas para que estemos más tranquilos más adelante”, remarcó.

Desaparición de las cuentas G6 y G7

Consultado sobre la desaparición de las cuentas bancarias de los bonos G6 y G7, Mora se excusó de responder y dijo que corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas.

ABC Color constató que estas cuentas bancarias no aparecen ni siquiera con saldo cero en el activo del Balance General 2024. Sin embargo, sí figuran como pasivos los saldos a pagar de estas dos emisiones, de G. 50.000 millones y G. 200.000 millones, respectivamente.

Hasta inicios de 2024, Nenecho había contado con G. 728.404 millones en bonos para obras, de los cuales había ejecutado apenas G. 230.000 millones, mientras la mayoría de las obras comprometidas seguían esperando.

ABC denunció el desvío de los restantes G. 500.000 millones, que ya no aparecían en el balance de 2023 ni en las cuentas bancarias de los bonos a fines de ese año. El desvío fue confirmado por la Contraloría General de la República, que derivó el caso a la Fiscalía, que mantiene abierta una investigación penal. El argumento de la cuenta única para utilizar el dinero de los bonos en otros gastos, para la Contraloría no es legal.

Saldo de los bonos sigue sin aparecer

Ahora, en el Balance General 2024 entregado por la administración de Rodríguez a la Junta Municipal ya solo aparecen las cuentas bancarias de los bonos G3, G4, G5 y G8, todos emitidos para obras. Los bonos G3 aparecen con un saldo total de G. 38.168.772; de los bonos G4 ya solo quedan G. 238.574.464. En el caso de los bonos G5, quedan G. 221.526.840; mientras que de los bonos G8 queda un saldo de G. 306.521.948.

En tanto, la deuda financiera de la Municipalidad de Asunción, bajo la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) trepó a los US$ 242 millones, según datos proveídos por su propio Gabinete, obligado por una sentencia judicial que lo condenó este año a entregar información pública.

Solo en concepto de deuda de capital por los bonos, la Comuna debía a febrero, US$ 118 millones, a los que se suman otros US$ 98 millones en intereses. En préstamos bancarios, la Municipalidad debía otros US$ 25,5 millones.

Además de la causa por el desvío de G. 500.000 millones, Rodríguez está imputado por la Fiscalía, por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”, por compras durante la pandemia. Según la Fiscalía, el perjuicio fue de G. 1.800 millones.