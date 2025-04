Defensores públicos pedirán a ministerios informes sobre afectados de “la mafia de los pagarés”

Defensores del Ministerio de la Defensa Pública informaron que planean realizar acciones judiciales colectivas para defender a los funcionarios de los ministerios de Educación y Salud Pública afectados por el esquema de estafa denominado “la mafia de los pagarés”.

Explicó que analizan las acciones colectivas, pues es el camino más factible para intentar anular sentencias judiciales que condenaron a estas personas a pagar por deudas en forma abusiva, siendo víctimas de un esquema de estafa.

El abogado Javier Dejesús Esquivel González, defensor público, dijo que tuvieron una reunión con el defensor del Pueblo y también entre los defensores públicos, para debatir ideas sobre la situación procesal de los afectados por la mafia de los pagarés.

No obstante, aseguró que tomarán acciones como institución en el marco de estas investigaciones, para ayudar a que las víctimas de estafa ya no sigan sufriendo descuentos enormes que les impiden tener una calidad de vida digna.

Utilizarán Ley de acceso a la información pública

Sin embargo, aclaró que la defensa pública no tiene intervención oficiosa, es decir, no pueden intervenir si los afectados no le piden representarlos.

Por el momento, esperan tener información objetiva de cada uno de los afectados por las estafas relacionadas con los pagarés, y una vez que tengan la estrategia definitiva para defender a estas personas la darán a conocer.

Por el momento, planean darle uso a la Ley de acceso a la información pública, solicitando en los ministerios de Educación y Salud información detallada de cuentas corrientes, juicios, montos a ser descontados, etcétera, con el objetivo de individualizar los expedientes y los juicios ejecutivos.

El pedido de información pública se presentará el lunes en las oficinas donde trabajan los afectados por la estafa.

El camino para revertir sentencias es difícil, dicen

Una vez que entreguen la solicitud, los ministerios tendrán un plazo para entregarla, y luego se analizará la casuística de cada víctima.

Además, se solicitará al Ministerio Público el avance procesal en material penal y ver qué estrategia utilizar.

El abogado resaltó que en el sistema procesal paraguayo se habla de la intangibilidad de las resoluciones, por lo tanto, “aunque esté mal, si la sentencia quedó firme, quedó; esa es una garantía. Lo que tenemos que ver es cómo revertir eso. No será fácil ni rápido, pero tampoco significa que es imposible”.

Javier Esquivel, defensor general del Ministerio de la Defensa Pública, dijo que ahora se enfocarán en qué sentencias, juzgados u oficios ordenan el embargo de las cuentas, pues es difícil plantear una acción con expedientes que no se ubican.

Comentó que está considerando utilizar el artículo 38 de la Constitución Nacional que habla de la acción colectiva, al cual quiere apostar, pues no podría plantear una acción de nulidad por cada caso.

Tres tipos de estafas detectados

Detalló que, hasta el momento, están detectando tres tipos de estafas: el pagaré que se ejecuta más de una vez, notificaciones que nunca se realizaron y falsificaciones de firmas.

Aclaró que necesitan que uno de los afectados manifieste la intención de que los defensores públicos los representen para que puedan tomar intervención en la causa sin más trámites.

En cuanto a ejemplos de estafas concretas, contó que hasta el momento una sola persona se acercó a contarle su caso. Se trata de una funcionaria a la que le están descontando su sueldo hace 12 años, pues supuestamente está pagando una deuda. El profesional del derecho enfatizó que esta es una práctica absolutamente irregular.

Recibieron un pedido por parte del Congreso Nacional en el que le solicitan formar un equipo de defensores públicos, por lo que, amparados en la ley de acceso a la información pública, pedirán a los ministerios de Educación y Salud Pública detalles de las órdenes judiciales por las cuales están descontando salarios, desde qué fecha, qué monto, etcétera.