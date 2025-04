Asunción: Nenecho pagó a contratados US$ 48,8 millones, el triple de lo que invirtió en obras

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, gastó en 2024 un total de US$ 48,8 millones en salarios del personal contratado de la Municipalidad. Este monto representa más de tres veces la inversión física (obras), que apenas alcanzó los US$ 13,3 millones.

El pago al personal contratado representa, a su vez, más de la mitad de los US$ 92,6 millones que el intendente pagó en servicios personales y una tercera parte de todo el presupuesto ejecutado en 2024, de US$ 159,6 millones. El año pasado, Rodríguez tuvo una ejecución de 92% del presupuesto destinado a servicios personales. Solo en el pago a contratados, de los US$ 48,8 millones presupuestados, se ejecutaron US$ 43,8 millones, es decir, el 90%.

A su vez, la mayoría del presupuesto ejecutado para el pago del personal contratado, el 85%, fue destinado para el pago de los jornaleros. De los US$ 46,4 millones que se tenía previsto para el pago a jornaleros, se abonaron en 2024, US$ 43,8 millones, lo que significa una ejecución del 89%.

Otro hecho llamativo de la ejecución presupuestaria es que las remuneraciones básicas -sueldos del personal administrativo, dietas, gastos de representación y aguinaldo- se llevan menos de una tercera parte del total pagado a servicios personales, con US$ 27,5 millones.

Obras, a nadie

Pese a la narrativa del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), que en sus redes sociales intenta mostrar la imagen de que la prioridad de su gestión son las obras de infraestructura, los números dicen todo lo contrario.

La ejecución presupuestaria del intendente de Asunción muestra que, de un presupuesto para obras de US$ 107 millones, en 2024 apenas invirtió US$ 13,3 millones, es decir, el 12%.

Ese monto, a su vez, representa apenas el 8% de todo el presupuesto ejecutado, frente al 60% que Nenecho destinó a servicios personales.

El dinero ejecutado en el pago de salarios representa siete veces lo que la administración de Rodríguez destinó a obras.

La ejecución del presupuesto para obras es tan baja, que ni siquiera iguala a las asignaciones complementarias al salario de los funcionarios, o sea, subsidio familiar, bonificaciones y gratificaciones, que superan incluso los US$ 18,4 millones, esto es, US$ 5 millones más que la ejecución en obras.

Bonos siguen desaparecidos

El martes último, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), entregó a la Junta Municipal el informe de su gestión al cierre del año 2024.

En los documentos entregados, de los G. 506.000 millones que figuran como saldo de los bonos, ya solo quedan G. 804 millones depositados en las cuentas bancarias correspondientes. Esto representa una diferencia negativa de G. 505.932.447.007, que siguen desaparecidos.

Hasta inicios de 2024, Nenecho había contado con G. 728.404 millones en bonos para obras, de los cuales ejecutó apenas G. 230.000 millones, mientras la mayoría de las obras comprometidas seguían esperando. ABC denunció el desvío de los restantes G. 500.000 millones, que ya no aparecían en el balance de 2023 ni en las cuentas bancarias de los bonos a fines de ese año. El desvío fue confirmado por la Contraloría General de la República, que derivó el caso a la Fiscalía, donde se encuentra abierta una investigación penal.