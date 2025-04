Nenecho gastó el 60% del presupuesto municipal en salarios

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), intendente de Asunción, gastó en salarios el 58% del presupuesto municipal que ejecutó en el año 2024. Este cálculo se desprende de la rendición de cuentas entregada a la Junta Municipal de Asunción.

En total, el presupuesto de la Municipalidad de Asunción para el 2024 era de G. 2,3 billones, de los cuales se ejecutaron G. 1.2 billones (US$ 159,6 millones al cambio actual). Más de G. 727.234 millones (US$ 92.6 millones) fueron a parar para pagar servicios personales, esto es, salarios. De ese monto, al cierre de 2024 se habían pagado G. 639.362 millones, en tanto que G. 87.871 millones habían quedado como obligaciones pendientes.

Además, la ejecución presupuestaria 2024 muestra un crecimiento exponencial en el promedio mensual pagado en servicios personales. Ese promedio, de unos G. 49.500 millones (US$ 6,3 millones) en el primer cuatrimestre, pasó a un promedio mensual de G.73.300 millones (US$ 9,3 millones) en el tercer cuatrimestre de 2024.

En contrapartida, la administración de Rodríguez tuvo una bajísima ejecución en obras, con G. 104.964 millones ( US$ 13,3 millones), de los 840.000 millones que se habían previsto para 2024. O sea, se ejecutó el 12% de lo que se tenía planificado. El monto también es notoriamente menor al que Nenecho destinó al pago de intereses de bonos que fueron emitidos para obras que mayormente no se ejecutaron. El pago de estos intereses superó en 2024 los G. 134.000 millones (US$ 17 millones).

Notorio incremento del promedio mensual en salarios

En el primer cuatrimestre del año, Nenecho pagó en salarios unos G. 198.000 millones (US$ 25,2 millones), con un promedio mensual de G. 49.500 millones (US$ 6,3 millones). En el segundo cuatrimestre, el pago por servicios personales trepó a G. 253.015 millones (US$ 32,2 millones), lo que implica un promedio mensual de G. 63.250 millones (US$ 8 millones).

Ya en el tercer cuatrimestre, sin contar el pago de aguinaldos, el gasto en servicios personales se disparó todavía más, alcanzando los G. 293.131 millones (US$ 37 millones), con un promedio mensual de G. 73.282 millones ( US$ 9,3 millones).

Salarios versus obras

Otro dato resaltante es la proporción de la inversión en obras, versus lo que se pagó en salarios durante el 2024. Los más de US$ 92.3 millones gastados en servicios personales son siete veces lo que se invirtió en obras municipales, G. 104.964 millones (US$ 13,3 millones).

El monto invertido representa apenas el 12% de los más de G. 840.000 millones (US$ 107 millones) que Rodríguez tenía presupuestados para obras y es apenas el 8% del total del presupuesto ejecutado.

Solo en el mes de agosto, en el que se pagó el mayor monto en servicios personales, unos G. 98.149 millones (US$ 12,5 millones), se pagó en ese concepto casi lo mismo que se pagó en obras en todo el año.

Mora habla de ajustes de salarios

Consultado al respecto de este incremento en servicios personales, Nelson Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, negó el pasado miércoles que se deba a un incremento en la cantidad de funcionarios. “Al contrario. Yo tengo entendido que se echó mucha gente. Al echar gente, evidentemente eso reduce”.

Mora afirmó que, durante el año pasado, la Municipalidad realizó el proceso de nivelación salarial de aquellos funcionarios que, anteriormente, ganaban por debajo del salario mínimo. “Ya no le pagamos a nadie menos que el salario mínimo, como se hacía en otras administraciones. Eso, claro, incrementa el global, pero no significa que se hayan hecho más contrataciones”, dijo.

“Servicios personales son personas que presentan su factura y se les paga. Hay personas que han dejado de prestar servicios acá y otras que han empezado a prestar servicio. Eso es normal, siempre pasa, en cualquier administración, por la gran cantidad de proyectos que tenemos nosotros”, agregó.

El jefe de Gabinete citó una serie de proyectos que encara la administración de Rodríguez y la creación de una nueva unidad de planificación de proyectos, aunque no precisó si este podría ser uno de los orígenes del aumento en la prestación de servicios personales.

Niegan incremento de personal

En comunicación con ABC, la directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción, Virina Vallejos, negó que exista un incremento en el pago de salarios. “A mí me convocó la gente de la Dirección de Hacienda y la Dirección General de Finanzas y me dijeron que nosotros bajamos nuestro presupuesto”, dijo.

Vallejos señaló que los montos mensuales son fluctuantes. Explicó que esa fluctuación obedece a contrataciones por productos y proyectos específicos. “Por un trabajo específico que se pide para una cierta obra, se contratan a ciertos fiscalizadores y después otra vez baja, o sea, son dos o tres meses nomás”, agregó.

La directora señaló que, como ella no es la que maneja el presupuesto, no podría aseverar que las variaciones se deban específicamente a esas contrataciones. Agregó que otra remuneración que tiene variación constante es la de horas extras, que en el caso de los administrativos se incrementa a partir del mes de julio, para la preparación del presupuesto del siguiente ejercicio.

Consultada sobre la cantidad de funcionarios que trabajan en la Municipalidad de Asunción, se excusó de dar cifras exactas, aunque señaló que en promedio, solo en la Intendencia trabajan alrededor de 7.000 funcionarios. A estos se suman los funcionarios de la Junta Municipal, que a mayo de 2023, eran unos 1.400. Así, en total habría unos 8.400 funcionarios en la Municipalidad de Asunción.

Administración y finanzas prometió respuestas

ABC Color intentó obtener respuestas del director interino de Administración y Finanzas, Fernando Chávez, con respecto a los cuestionamientos que se hacen a la ejecución presupuestaria de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista). Chávez se excusó diciendo que no se encontraba en su oficina y pidió que las preguntas sean entregadas por escrito para dar una respuesta en la brevedad posible.

Persiste faltante de más de G. 500.000 millones de bonos

El martes 1 de abril, integrantes del Gabinete de Nenecho defendieron el informe del tercer cuatrimestre de 2024 ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal de Asunción. En el balance, persistía una diferencia de más de G. 505.000 millones (US$ 64 millones) en las cuentas bancarias de bonos emitidos para obras.

Hasta inicios de 2024, Nenecho había contado con G. 728.404 millones en bonos para obras, de los cuales había ejecutado apenas G. 230.000 millones, mientras la mayoría de las obras comprometidas seguían esperando. ABC denunció el desvío de los restantes G. 500.000 millones, que ya no aparecían en el balance de 2023 ni en las cuentas bancarias de los bonos a fines de ese año. El desvío fue confirmado por la Contraloría General de la República, que derivó el caso a la Fiscalía, que mantiene abierta una investigación penal.

La deuda financiera de la Municipalidad de Asunción, bajo la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) trepó a los US$ 242 millones, según datos proveídos por su propio Gabinete, obligado por una sentencia judicial que lo condenó este año a entregar información pública. Solo en concepto de deuda de capital por los bonos, la Comuna debía a febrero, US$ 118 millones, a los que se suman otros US$ 98 millones en intereses. En préstamos bancarios, la Municipalidad debe otros US$ 25,5 millones.

Además de la causa por el desvío de G. 500.000 millones, Rodríguez está imputado por la Fiscalía, por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”, por compras realizadas durante la pandemia. Según la Fiscalía, el perjuicio fue de G. 1.800 millones.