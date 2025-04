Asuncenos pagaron US$ 14 millones por mantenimiento de calles que Nenecho tiene en ruinas

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), intendente de Asunción, recibió de los contribuyentes el año pasado, en concepto de conservación de pavimento, US$ 14 millones -al cambio de hoy-, según la ejecución presupuestaria 2024 entregada por su administración a la Junta Municipal. Sin embargo, las calles y avenidas están en pésimo estado, según la queja cotidiana de la ciudadanía. Solo esta semana hubo al menos cuatro peligrosos hundimientos de calles en varios barrios, incluido el microcentro.

Apenas el jueves, en el barrio San Vicente, un enorme cráter se abrió, ocupando casi toda la calle Nicaragua, casi Pozo Favorito, y convirtió a la zona en intransitable. Recién luego que los vecinos acudieran a la prensa, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) cambió los caños, que eran de barro, por caños de material plástico y la Municipalidad tapó el importante agujero.

Lea más: Nenecho gastó el 60% del presupuesto municipal en salarios

El mismo jueves, vecinos y ciudadanos que circulan por el centro denunciaron que el desagüe cloacal había reventado sobre la calle Herrera, entre Colón y Montevideo, formando enormes baches. Ante la denuncia mediática, Essap reparó el problema, pero al menos hasta la mañana de este viernes, la Municipalidad no había recapado los enormes baches que quedaron. El sitio es de alta circulación de vehículos particulares y colectivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un día antes, el miércoles, vecinos de la zona del Palacio de Justicia tuvieron que tapar un enorme bache abierto sobre la calle Isabel la Católica, colocando un sofá para llamar la atención de los automovilistas y evitar accidentes. El mismo día, al menos dos vehículos cayeron en un enorme pozo de más de dos metros de diámetro sobre la calle Hermann Gmeiner, en el barrio Zeballos Cue. Recién tras la viralización de los accidentes, Essap reparó una cañería rota y la Municipalidad recapó provisoriamente la calle.

Contribuyentes de Asunción cumplieron con el pago de sus tributos

A diferencia de lo que dice el intendente de Asunción, los contribuyentes de la capital cumplieron prácticamente en su totalidad con lo que estaba presupuestado recaudar en la mayoría de los tributos. De un presupuesto de ingresos tributarios de US$ 127 millones, la recaudación alcanzó, en 2024, los US$ 123 millones, lo que representa un 96% de cumplimiento.

Los impuestos sobre la propiedad -inmobiliario, a la transferencia de bienes raíces, edilicios, a la demolición y a la construcción, entre otros-, tuvieron una recaudación del 97% de lo presupuestado. De los US$ 47,9 millones que se esperaba recaudar, se recibieron US$ 46,7 millones.

Lea más: ¿Y los G. 500.000 millones? “Cuando tengamos la necesidad, vamos a tener el dinero”, dice Mora

Las tasas y patentes tuvieron una recaudación superior al 90%. En el caso de las tasas, de US$ 34,6 millones que se esperaba recaudar, los ciudadanos asuncenos aportaron US$ 33,4 millones, el 97% de lo presupuestado. En las patentes, se recaudaron US$ 21 millones de los US$ 22 millones proyectados, un 93%.

La recaudación tributaria más baja se dio en los impuestos internos sobre bienes y servicios - impuesto de cementerios, al faenamiento, a la publicidad y propaganda, juegos de azar, entre otros, en los que se alcanzó un 88% de lo presupuestado. De los US$ 26,4 millones que se esperaba recaudar, los asuncenos pagaron US$ 23,3 millones.

Otros US$ 6 millones por desagüe pluvial

Además de los US$ 14 millones que el intendente recibió de los asuncenos para la conservación de pavimento, otros US$ 4,6 millones fueron recaudados en concepto de contribución para el fondo especial para la pavimentación, desagüe pluvial y cloacal, producto de un convenio con la Essap.

Esta contribución especial se aplica en un 10% sobre el impuesto inmobiliario y en un mismo porcentaje sobre la patente de rodados.

Lea más: ¿Otro desvío? Nenecho utilizó G. 8.700 millones de Fonacide para otros fines, denuncia Grau

Esta contribución se suma, además, a los US$ 1,3 millones que los contribuyentes asuncenos pagaron en concepto de tasa por servicio de mantenimiento del desagüe pluvial.

Con estos tributos, el asunceno pagó un total de US$ 20 millones - el 15% de los US$ 127 millones de la recaudación impositiva- en concepto de mantenimiento de calles y desagües pluviales y cloacales. Este monto no se condice, sin embargo, con los servicios que los ciudadanos reciben en una ciudad llena de calles que se inundan y tienen baches.

Millonaria deuda de morosos no está en balance, dice concejal

El concejal Álvaro Grau (PPQ), señaló que la deuda de los contribuyentes, de más de US$ 640 millones, que el año pasado había argumentado el intendente para justificar el apriete a los contribuyentes morosos mediante las “listas negras”, no se refleja en los documentos entregados a la Junta Municipal.

“Cuando nosotros decíamos que la Municipalidad estaba quebrada porque debía US$ 300 millones a los bancos y a los bonos, Nenecho y algunos concejales salían a decir que había como US$ 640 millones que se le debían a la Municipalidad de Asunción. Acá está la prueba de que eso es mentira”, dijo el concejal.

Lea más: Nenecho, ¿y los G. 500.000 millones? Apenas quedan G. 804 millones en bonos para obras, según balance 2024

Grau señaló que las cifras que aparecen en el activo del balance general 2024, en concepto de algún tipo de deuda de los contribuyentes, no alcanza la cifra señalada por el intendente. “Porque G. 251.000 millones son otras cuentas, documentos por cobrar (son ) G. 58.000 millones y deudores en gestión de cobros y otras cuentas no corrientes no suman ni US$ 300 millones”, remarcó.

“Lo que dicen los balances, lo que dicen los números, no es lo que el intendente anda repitiendo por ahí”, señaló Grau y criticó que en lugar de explicar en dónde está el dinero de los bonos, el intendente salga a decir que “a la Municipalidad de Asunción le deben un monto fabuloso que en los balances y en los estados de resultados no figuran”.

Faltan G. 505.000 millones de los bonos

En el balance general, que es parte de la rendición de cuentas del tercer cuatrimestre de 2024, las cuentas bancarias de los bonos figuran con un saldo de apenas G. 804 millones, mientras en la ejecución presupuestaria dice que deberían haber G. 506.737 millones, lo que implica una diferencia negativa de G. 505.932 millones. Las cuentas de los bonos G6 y G7 ya no aparecen en el activo del balance general, aunque sí aparecen en los pasivos los saldos a pagar de estas dos emisiones, con G. 50.000 millones y G. 200.000 millones respectivamente.

Hasta inicios de 2024, Nenecho había contado con G. 728.404 millones en bonos para obras, de los cuales había ejecutado apenas G. 230.000 millones, mientras la mayoría de las obras comprometidas seguían esperando. ABC denunció el desvío de los restantes G. 500.000 millones, que ya no aparecían en el balance de 2023 ni en las cuentas bancarias de los bonos a fines de ese año. El desvío fue confirmado por la Contraloría General de la República, que derivó el caso a la Fiscalía, que mantiene abierta una investigación penal.

Lea más: Óscar Rodríguez tiene “la peor administración de la historia de la Capital”, dice concejal Álvaro Grau

La deuda de la Municipalidad de Asunción en bonos para obras alcanzaba a febrero de este año los US$ 216 millones - US$ 118 millones de capital y US$ 98 millones de intereses. Sumado a los 25,5 millones en préstamos bancarios, la deuda financiera de la institución trepa a los US$ 242 millones. Estos datos fueron proveídos por el propio Gabinete de Rodríguez, obligado por una sentencia judicial que lo condenó a entregar información pública.

Además de la causa por el desvío de G. 500.000 millones, Rodríguez está imputado por la Fiscalía, por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”, por compras durante la pandemia. Según la Fiscalía, el perjuicio fue de G. 1.800 millones.