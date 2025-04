Ambulancias para el SEME: cuatro empresas ofertaron para adquirir móviles por G. 111 mil millones

El proceso de licitación para la adquisición de 158 ambulancias para el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), a través de la Fundación Tesãi con fondos de la Itaipú Binacional, finaliza hoy con el informe de oferente adjudicado. La licitación que inició el pasado 26 de marzo, fue cuestionada por empresas asociadas a la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), que mediante un comunicado, expresaron el temor de que no exista una libre participación de empresas y representantes de marcas oficiales de automotores.

Lea más: Preocupa licitación de Itaipú para adquirir 158 ambulancias para el SEME

En la fecha, los documentos están siendo analizados por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), para posteriormente anunciar qué empresa fue adjudicada, informó Derlis Gauto, gerente financiero de Fundación Tesãi. Según indicó, la cartera sanitaria tiene tiempo hasta las 18:00 para anunciar el resultado.

“Estamos aguardando por el Ministerio de Salud, que tiene tiempo para adjudicar hoy, hasta las 18:00. Cuatro empresas se presentaron para la oferta, o sea, cuatro empresas ofertaron”, dijo el gerente financiero de la Fundación Tesãi a ABC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Gauto, las empresas que se presentaron al llamado son Grupo Santa Rosa, empresa representada por Bruno Javier Cuevas Moro; Rodomaq S.A, representada por Celio Fernándes Da Silva y Eder Odvar Lópes; Condor SACI, que tiene como representante legal a Armin Hahner Stollmaier, Edith Raquel González Alvarenga, Guillermo Walter Emilio Quellmalz Ruckelshausen, Norma Beatriz Nussbaum García y Roland Otto Óscar Quellmalz Ruckershausen, además de Toyotoshi S.A, que tiene como representante legal a Blanca Ignacia Rivarola de Cabañas y, Marcelo Hiroyiki Toyotoshi.

Fundación Tesãi dispone de G. 111 mil millones, pero no sabe cuántas ambulancias va comprar

Conforme datos del portal de compras de la Fundación Tesãi, mediante este llamado se comprarán 158 ambulancias para el SEME: 53 ambulancias 4x2 de soporte básico; 70 ambulancias 4x4 Heavy Duty para soporte básico; 34 ambulancias 4x2 de soporte avanzado (UTI) y, 1 ambulancia 4x4 de soporte avanzado (UTI).

No obstante, Gauto indicó que todavía no está claro cuántos móviles de traslado de pacientes se podrá adquirir, ya que los precios referenciales que maneja la Fundación Tesãi datan del 2021.

Lea más: Ambulancias para el SEME: Esto dice la Fundación Tesãi sobre cuestionamientos al llamado a licitación

“Nosotros manejamos precios de compras anteriores que están muy alejadas de la realidad. La última vez que la fundación compró fue en el 2021 y, esos precios referenciales son en dólares; nuestro pliego es en guaraníes y se disparó el dolar pero grandiosamente. Seguramente, una vez que adjudique el Ministerio de Salud, nosotros estaríamos negociando con la empresa ganadora algún descuento”, sostuvo el gerente.

Consultado sobre el precio referencial tomado del 2021 para realizar los cálculos para la adquisición de las 158 ambulancias anunciadas, Gauto no supo precisar el monto, alegando que no se encontraba en su oficina.

“Nosotros disponemos de G. 111 mil millones para la compra de ambulancias. Esa es la plata que la Itaipú le trasfiere a la fundación y, la fundación en base a eso, hizo el cálculo preliminar teniendo en cuenta el precio referencial del último llamado (2021) y, pusimos 158 ambulancias. Dependerá de la adjudicación que da el Ministerio de Salud para ver en realidad para cuántos (móviles) es que nos alcanza esa plata”, sostuvo Gauto.

Fundación Tesãi no publica adjudicaciones en portal de Contrataciones Públicas

Uno de los principales cuestionamientos que la semana pasada realizó la Cadam, en relación al llamado a licitación para adquisición de ambulancias a través de la Fundación Tesãi, tiene que ver con el proceso licitatorio, que no pasa por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tal como está estipulado por ley.

Ante esta queja, el doctor Fernando Bittinger, gerente ejecutivo de la Fundación Tesãi, había indicado a ABC el viernes último, que pese a que como ONG no están sujeta a la ley, tienen un acuerdo con la DNCP para que los llamados realizados aparezcan en la página de Contrataciones Públicas. Resaltó sin embargo, que recién una vez adjudicado el llamado, es que esos datos son socializados a través de la DNCP.

Lea más: Licitación de ambulancias para SEME: Cadam exige una licitación competitiva

Al realizar una verificación en la web de Contrataciones Públicas, se puede confirmar que efectivamente la licitación está publicada bajo la etiqueta de “Licitación no regulada por la ley de contrataciones”. No obstante, pese a que son llamados ya cerrados con empresas adjudicadas hace tiempo, en el portal de la DNCP, muchos siguen apareciendo como “en convocatoria” y, los datos son nulos.

Un ejemplo de esto es la licitación con ID 925/2024, para el “Equipamiento de nuevos centros asistenciales del MSPBS, de las ciudades de Coronel Oviedo y Encarnación”. En la web de la DNCP el proceso se encuentra supuestamente en la etapa de convocatoria, pero según el portal de compras de la Fundación Tesãi, el llamado fue adjudicado el 15 de octubre del 2024.

Además, al intentar verificar la documentación de la adjudicación en la web de Contrataciones Públicas, deriva directamente al portal de compras de la fundación, donde tampoco aparecen los datos de la empresa adjudicada.

“En esa página (de Contrataciones Públicas) hacemos la publicación en el área que dice: compras públicas que no están regidas por la ley; allí aparecen todas las que no están regidas por la ley”, reafirmó hoy a ABC, el doctor Bittinger.

Lea más: Fundación de Itaipú también esconde millonaria adjudicación para centros de atención infantil

Al ser informado que en la web de la DNCP no aparecen datos de los llamados ya adjudicados, este aseguró que verificaría la situación. “Probablemente no están actualizando, vamos a llamarles, porque nosotros no podemos manejar la página de la DNCP. Voy a pedir a los de informática de acá que hablen con los de informática de la DNCP, porque no tiene sentido que no esté publicado la información. Vamos a realizar esa verificación”, puntualizó.