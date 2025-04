Santiago Peña defiende pupitres chinos: dice que son de “mejor calidad y precio”

Esta mañana, el presidente de la República, Santiago Peña, defendió la compra de pupitres chinos a alto costo por parte de la Itaipú. Por un lado, afirmó que no existe falta de transparencia en la binacional.

Aseguró que “todo se va a mostrar” y que el mecanismo de licitaciones de la Itaipú se aplica desde hace 20 años, basándose en el Tratado. “No es que no haya transparencia, de lo cual yo me jacto”, afirmó.

Indicó que es “mentira” que la binacional no esté dando explicaciones y que cuando se quiere cuestionar un proceso, nunca se acepta ninguna justificación.

“Después de hacer un análisis tomamos la decisión. Yo participé activamente de esa decisión; ya en junio del año pasado teníamos Hambre Cero, alumnos inscriptos, donde el modelo que elegimos en Paraguay es el modelo de ‘se almuerza en el aula’, pero si no se tenía pupitre o si es solo de un brazo no se puede almorzar ahí. El pupitre de madera también tiene inconvenientes con el tema de la limpieza”, consideró.

Peña dice que muebles chinos son de mejor calidad y precio

Insistió en que él mismo dijo que se necesitaban los pupitres “de mejor calidad, lo más rápido posible y al mejor precio”. Dijo que al hablar de los pupitres chinos no se cuenta el alto costo de logística.

Consultado con respecto a por qué cambiaron las reglas del juego iniciales, puesto que en principio el proceso licitatorio permitía la participación de industrias locales y luego se establecieron condiciones donde una sola firma importadora de muebles chinos podía participar, respondió que es un proceso que se empezó a debatir en enero del 2024. Indicó que luego de reuniones con el sector privado analizaron cuál era la “capacidad local, la calidad, los precios y capacidad de entrega y fabricación”, para luego decidirse por los muebles de la “mejor calidad y al precio más competitivo”.

“Lo que se hizo fue analizar la capacidad, estos pupitres son industrias de exportación, nadie monta una fábrica de pupitres solamente para proveerle un año al Gobierno. Estas son inversiones enormes e iba a ser imposible, inviable... si decimos: ‘Esperemos nomás el pupitre como se hacía antes, el de madera’, madera que era probablemente de una tala ilegal o madera que se terminaba destruyendo a los seis meses, cuando lo que estamos comprando son pupitres con una garantía, no arreglos, garantía de reposición de tres años. Entonces esto nos da una certeza de que los niños van a tener realmente una mejora sustancial en su proceso de aprendizaje en el aula”, manifestó.

