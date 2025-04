Gran minga ambiental para eliminar posibles criaderos de mosquitos en Santaní

En la tarea de limpieza y prevención de la enfermedad del dengue estuvieron involucradas 12 instituciones públicas y privadas, además de 140 voluntarios y funcionarios del hospital distrital, área programática sur de la salud, IPS, Policía Nacional, UNA, entre otros organismos que operan en el municipio.

Los trabajos fueron desarrollados principalmente en el barrio San José, donde se abarcaron 14 manzanas, y en el barrio Cerrito, 26 manzanas.

El jefe regional del Senepa, Samuel Cantero, explicó que el principal objetivo de la actividad es concienciar a la ciudadanía en general para que acompañe la lucha contra la proliferación de la enfermedad, eliminando los probables criaderos en sus respectivas viviendas.

Resaltó que por el momento no se están reportando casos positivos de pacientes, es importante mantenerse en alerta y no bajar la guardia en todos los aspectos, con el fin de evitar que la gente se enferme por no tomar en serio las recomendaciones sanitarias que se emiten a través del Senepa y de las demás instituciones sanitarias, agregó.

Apoyo de las familias de los barrios

El funcionario manifestó que, según los encargados de las cuadrillas que visitaron las diferentes casas de familia y locales comerciales, los dueños de las viviendas se mostraron muy accesibles en el acompañamiento de la verificación de los predios a cargo de los grupos que fueron organizados para este importante emprendimiento, enfatizó.

“Nuestro trabajo fue todo un éxito en los dos barrios que fueron clasificados para ser verificados, debido a que últimamente aparecieron algunos casos sospechosos que, hasta hoy, no fueron confirmados; sin embargo, como institución encargada de esta área, hemos decidido llevar adelante esta minga ambiental, tal como venimos haciendo frecuentemente mediante la cooperación de las distintas instituciones públicas y privadas”, señaló Cantero.

