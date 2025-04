A Nenecho se le “soltó la bicicleta”, dice Blasco

Humberto Blasco (PLRA), concejal de Asunción, en la última sesión de la Junta Municipal advirtió a sus colegas que a la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), se le “soltó la bicicleta”, en relación con la dramática situación financiera de la Municipalidad. Pese a esta advertencia, con mayoría de colorados y liberales, los concejales aprobaron el lunes el informe de gestión de Rodríguez al cierre de 2024.

Para Blasco, del análisis que hizo los documentos entregados por el propio intendente Rodríguez, resulta evidente que “el modelo está agotado”. Señaló que tanto el endeudamiento a corto como a largo plazo, tienen a la institución municipal “acogotada”.

En la sesión del lunes, Blasco mostró cálculos financieros que avalan su postura. Entre ellos, mostró que mientras el activo corriente (dinero) de la Municipalidad es de US$ 56,3 millones (al tipo de cambio de hoy), el pasivo (deudas) corriente supera los US$ 98,6 millones, es decir, casi el doble. El concejal señaló, en ese sentido que “la entidad no puede cubrir sus obligaciones a corto plazo con los activos líquidos (dinero), lo cual representa un riesgo operativo importante”.

La deuda a corto plazo tiene que ser refinanciada, hay que asumir que no podemos (seguir) sin sacrificar los programas. Vean el presupuesto de Cultura, de la Mujer, del Área Social. No se ejecuta, no por incapacidad de los gerentes, sino por falta de dinero. Esto va a explotar, el modelo se ha agotado”, dijo. Blasco señaló que esto ya fue reclamado en innumerables oportunidades, ante la Junta Municipal como a la propia Intendencia.

Deuda a largo plazo

Con respecto a las deudas a largo plazo, el concejal Blasco señaló que, pese a resultar un poco más cómodas para la administración, compromete casi el 60% del patrimonio de la Municipalidad. El edil considera que plazos de diez o quince años son insuficientes para obras que deberían durar más tiempo.

“Los plazos son para comprar un departamento, una casa. No se puede estructurar un endeudamiento tan pesado a un plazo tan exiguo. Pienso en obras que van a durar cuarenta años, el desagüe pluvial, ¿por qué tenemos que amortizarlo en diez o quince años? Se tiene que amortizar durante la vida útil de la obra. Una obra que va a beneficiar a dos o tres generaciones, tiene que asumirla la presente generación”, dijo.

“Cuando vos sacás todo lo que ganás para pagar la deuda, lógicamente le dejás con necesidades a tu familia. Es lo que ocurre con la Municipalidad de Asunción. El problema no es el endeudamiento, sino cómo están estructurados los vencimientos”, remarcó.

“Estamos al día con los acreedores bancarios, pero de aquí a dos o tres meses, volveremos a sacar un préstamo. Es decir, se soltó la bicicleta. La deuda no es temporal de caja, los números te lo indican, es estructural”, agregó.

Culpó a la gestión política

Blasco eximió de culpa a los funcionarios de la Municipalidad -directores y gerentes- y responsabilizó a la gestión política del presupuesto.

“El culpable fue siempre una defectuosa construcción de un presupuesto amorfo que previó ingresos ilusorios: US$ 100 millones en gestión tributaria, US$ 15 millones en estacionamiento controlado, US$ 21 millones en subasta de la Costanera, nada de eso ingresó y se descalzó por eso el presupuesto”, dijo Blasco.