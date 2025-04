Contrabando de cobre: ante imparable robo de cables, ANDE se ve obligada a mantener sistema aéreo

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ingeniero Félix Soca, contó en contacto con ABC Cardinal que se hace muy difícil de enfrentar el imparable robo de cables que ocurre en las diferentes ciudades del país.

Como consecuencia, se genera afectación del sistema de iluminación, quedando importantes zonas a oscuras. Según el funcionario, enfrentar este delito es una dificultad histórica que tienen, y que incluso los ha llevado a no poder modernizarse con la instalación de cables subterráneos.

Esto, debido a que las zonas que cuentan con sistema subterráneo son las que más se roban, por estar los cables “más a la mano”, de los delincuentes.

Cables arriba para poner dificultad a malvivientes

Así, en lugares como la Costanera Norte, tuvieron que volver al antiguo sistema aéreo, para poner así una dificultad a los malvivientes, y que no lleven los cables.

Según Félix Sosa, la Costanera de Encarnación también es otra de las zonas “favoritas”, de los ladrones, por lo que aquí también se volvió a utilizar el cableado aéreo.

Otras zonas muy visitadas por los ladrones son los kilómetros 4 y 7 de Ciudad del Este.

Sosa contó que la ANDE ha hecho numerosas denuncias al Ministerio Público. Pero, pese a la insistencia, no han tenido resultados concretos.

Reconoció que el robo constante de este material es debido a que existe un mercado negro, interesado principalmente en la venta del cobre.

Niega eventual crisis energética

En otro orden, el titular de la ANDE se mostró en desacuerdo con el informe que emitieron expertos de la Unión Industrial Paraguaya, y aseguró que existe un plan maestro para la generación de energía con un horizonte de 20 años, hasta el año 2043.

Reconoció que también existe consumo ilegal de energía por parte de las criptominas que no pagan lo que deberían.

Así también, dijo que el crecimiento del consumo energético en Paraguay fue muy importante el año pasado, subiendo de un 6,5 % a 18 %, y que este año esperan que continúe.

Finalmente, resaltó que el crecimiento de consumo energético en realidad es positivo, porque significa que se está utilizando nuestra energía.

Denuncian contrabando de cobre y otros metales

El presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, Carlos Mangadeira, declaró que no hubo grandes avances con respecto al rubro del cobre, más allá de dos incautaciones en Pedro Juan Caballero. Contó que su sector está esperanzado en que el proyecto de ley se apruebe para que exista una sanción a quienes comercialicen residuos metálicos en forma ilegal, especialmente en zona de Pindoty Porã, Corpus Christi (Canindeyú) que es “tierra de nadie”, para este tipo de contrabando.



Considera que, de volverse ley, existirán medidas más duras en contra de este delito, que según la Policía es cometido por jóvenes en situación de adicción, pero también por grandes contrabandistas de metales.



En tanto, el exfiscal del Medioambiente Ricardo Merlo alertó acerca de la gran cantidad de dinero que mueve el contrabando de cobre, aluminio, chatarra y plástico: de entre US$ 30 y US$ 40 millones al año. Advirtió que semejante suma no podría moverse sin que las autoridades se percaten, por lo que presume que habría complicidad incluso en el sistema financiero. Comparó que hoy día un kilo de cobre cuesta mucho más que un kilo de marihuana.