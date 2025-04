Caños rotos de Essap inundan microcentro de Asunción y destruyen calles “olvidadas” por Nenecho

Vecinos y visitantes del microcentro de Asunción denuncian que, hace varias semanas, algunas calles se encuentran inundadas de agua servida y efluentes cloacales, provenientes de caños rotos de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap)., presidida por Luis Fernando Bernal (ANR - cartista). Además de desprender hediondos olores, el problema empeora la calidad de vida de los ciudadanos y destruye la capa asfáltica. La administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), mantiene una infraestructura vial en pésimas condiciones en la mayoría de las calles de la capital.

Uno de los puntos más denunciados es la esquina de Yegros y Fulgencio R. Moreno, donde hace más de dos semanas que la calle está tomada por aguas cloacales que emergen del asfalto y que forman enormes charcos.

En el sito, además de viviendas familiares, hay al menos dos locales gastronómicos, cuyos propietarios se ven seriamente perjudicados por los nauseabundos olores que inundan la zona y que desalientan a los clientes a comer ahí.

Debido a la inclinación del terreno, estas aguas negras se van abriendo camino en dirección hacia la bahía de Asunción, dejando a su paso un surco de erosión de la ya golpeada capa asfáltica de la calle Yegros.

Más charcos sobre Iturbe y Azara

Idénticas condiciones se observan a pocas cuadras, en la esquina de las calles Iturbe y Azara. Allí hay agua servida proveniente de un caño roto de la Essap, que forma enormes charcos y que, por efecto de la erosión, comienzan a convertirse en baches.

La destrucción de la capa asfáltica, además del tránsito de los vehículos automotores, también comienza a afectar a la bicisenda construida sobre Iturbe.

Además de la gran cantidad de automovilistas, motociclistas y peatones perjudicados, hay decenas de pasajeros del transporte público que descienden de los buses en esa zona.

La administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) interviene desde el 24 de enero en Azara, donde realiza a paso lento el recapado de la calle, desde su cruce con Kubitschek. A casi dos meses del inicio de los trabajos, su administración aún no alcanzó el cruce con la calle Brasil.

Descoordinación entre instituciones

La falta de coordinación entre los trabajos de la Essap, administrada por Luis Fernando “Luifer” Bernal y la Municipalidad está a la vista. Solo a inicios del mes de abril se registraron al menos cuatro hundimientos de calles del centro y otros barrios de Asunción. En la mayoría de los casos, los caños rotos ya habían cumplido su vida útil.

En el barrio San Vicente, un enorme cráter se había abierto, dejando casi intransitable la calle Nicaragua casi Pozo Favorito. Desde la Essap confirmaron que el hundimiento se debió al colapso de la cañería, de barro, que recién tras el hecho fue cambiada por cañería plástica.

Un similar episodio ocurrió también a inicios de abril, por las mismas circunstancias, en el mismo centro de Asunción, sobre la calle Herrera entre Colón y Montevideo. Idénticos hundimientos se registraron en la zona del Palacio de Justicia y en Zeballos Cue en el mismo periodo.

ABC Consultó a la Essap por los dos nuevos hechos denunciados y desde la institución contestaron que verificarían la situación para brindar una explicación de lo sucedido.

Asuncenos aportaron US$ 20 millones en 2024

En el año 2024, según se desprende de la rendición de cuentas del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), los asuncenos contribuyeron casi US$ 20 millones en concepto de conservación de calles y desagües.

Unos US$ 14 millones fueron aportados por los contribuyentes asuncenos en concepto de tasas por conservación de pavimentos. Además de otros US$ 4,6 millones en concepto de contribución para el fondo especial para la pavimentación, desagüe pluvial y cloacal, producto de un convenio con la Essap.

Los asuncenos también aportaron US$ 1,3 millones en concepto de tasa por servicio de mantenimiento de desagüe pluvial, totalizando US$ 19,9 millones para acceder a calles en buen estado y que no se inunden.

Una encuesta de percepción ciudadana, impulsada por el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), midió en un 96% la insatisfacción ciudadana en la capital, destacando la falta de infraestructura como uno de los reclamos más urgentes de los asuncenos.

Bajísima ejecución de obras

Mientras tanto, el intendente Rodríguez apenas invirtió US$ 13,3 millones de los más de US$ 107 millones, es decir, apenas el 12%, del dinero que tenía presupuestado para obras.

En paralelo, en los documentos de la rendición de cuentas al cierre de 2024 seguían sin aparecer los G. 500.000 millones de los bonos. Mientras la Ejecución Presupuestaria decía que debía existir un saldo de G. 506.737 millones, en las cuentas bancarias que aparecían en su balance ya solo quedaban G. 804 millones. Esto significa que G. 506.737 millones siguen desaparecidos.

Al menos hasta inicios de 2024, Nenecho había contado con G. 728.404 millones en bonos para obras, de los cuales, a esa fecha, había ejecutado apenas G. 230.000 millones. En tanto los restantes G. 500.000 millones ya no aparecían en el balance de 2023 ni en las cuentas bancarias de los bonos a fines de es año.

ABC denunció el desvío en mayo y la Contraloría General de la República (CGR) lo confirmó en un lapidario informe que fue remitido a la Fiscalía que aún mantiene abierta una investigación penal. Además, Rodríguez está imputado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro” por compras durante la pandemia. El Ministerio Público calcula el perjuicio en G. 1.800 millones.