Senado aprueba proyecto que busca frenar robo de cables y contrabando de residuos

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato”. La propuesta busca atacar el problema del robo de cables y la venta ilegal de materiales reciclables. Se pretende establecer controles, sanciones ejemplares y un registro de quienes operan en este rubro.

Esta normativa es impulsada por los legisladores Patrick Kemper, José Ledesma, Juan Afara, Óscar Salomón y Noelia Cabrera.

¿Qué establece la propuesta de ley de control de residuos?

El proyecto contempla la prohibición explícita de la compra y venta de materiales robados, como cables de ANDE, Copaco y otras entidades públicas y privadas. Se prevé sanciones económicas de hasta G. 1.000 millones para quienes incumplan la normativa.

Se buscará impulsar un registro para todas las personas físicas o jurídicas que se dediquen al acopio, procesamiento, fundición o exportación de estos residuos. Asimismo, se realizará el control interinstitucional por parte de la DNIT, el Ministerio del Ambiente y la SENAD.

Con su aprobación en el Senado, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis. De ser aprobado sin cambios, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Denuncian contrabando de cobre y otros metales

El presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, Carlos Mangabeira, declaró que no hubo grandes avances con respecto al rubro del cobre, más allá de dos incautaciones en Pedro Juan Caballero.

Contó que su sector está esperanzado en que el proyecto de ley que regula el acopio y comercialización de materiales ferrosos y no ferrosos se apruebe para que exista una sanción a quienes comercialicen residuos metálicos en forma ilegal, especialmente en zona de Pindoty Porã, Corpus Christi (Canindeyú) que es “tierra de nadie”, para este tipo de contrabando.



Considera que, de volverse ley, existirán medidas más duras en contra de este delito, que según la Policía es cometido por jóvenes en situación de adicción, pero también por grandes contrabandistas de metales.



En tanto, el exfiscal del Medioambiente Ricardo Merlo alertó acerca de la gran cantidad de dinero que mueve el contrabando de cobre, aluminio, chatarra y plástico: de entre US$ 30 y US$ 40 millones al año.

Advirtió que semejante suma no podría moverse sin que las autoridades se percaten, por lo que presume que habría complicidad incluso en el sistema financiero.

Comparó que hoy día un kilo de cobre cuesta mucho más que un kilo de marihuana.