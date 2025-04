Hambre Cero: gobernadores y Desarrollo Social ningunean grave informe de Contraloría

El 11 de abril la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe sobre el programa Hambre Cero, plan estrella del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, en el cual expone graves irregularidades en la provisión de alimentos para el almuerzo escolar. El documento abarca reportes de la fiscalización realizada en más de 300 instituciones educativas de todo el país.

En varias ocasiones, desde el inicio del plan Hambre Cero, en agosto del 2024, el presidente Santiago Peña prometió que serían “implacables” ante irregularidades que se cometan en el proyecto y se comprometió igualmente a realizar controles estrictos, sobre todo con “algo sagrado como el alimento de los niños”.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, también tesorero de la ANR, ratificó “controles implacables” en el cumplimiento del plan, luego de reunirse el 5 de marzo con Santiago Peña.

Rojas es también el presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), del cual también forman parte los gobernadores y que administra el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), el cual financia Hambre Cero en las escuelas, con recursos provenientes en un 80% de la cesión de energía de Itaipú Binacional y en un 20% de los recursos del Tesoro.

El feroz ninguneo a grave reporte de la CGR

Al observar el informe de la CGR sobre el programa Hambre Cero, pareciera que las promesas de Santiago Peña y de Tadeo Rojas, quedaron solo en discursos.

En el reporte, firmado por el contralor general Camilo Benítez Aldana, se apunta a presuntos graves incumplimientos por parte de las empresas proveedoras del servicio, como ocurrió en la Escuela Básica N° 6.929 El Mensajero, del distrito de Mariscal Estigarribia, en Boquerón, donde los auditores descubrieron que solo había un puñado de porotos con gorgojos para hervir y repartirlo entre los estudiantes, debido a que la proveedora no entregó los insumos necesarios para el almuerzo escolar.

En la ciudad de Carapeguá (Paraguarí), la provisión incompleta de insumos alimenticios, detectada el 6 de marzo en la Escuela Básica N° 78 “República de Nicaragua”, provocó que 150 niños de zonas vulnerables económicamente queden sin la comida del día.

En el Departamento de San Pedro se registraron casos en los que las empresas proveedoras no entregaron los insumos alimenticios a tiempo, lo que provocó la suspensión del servicio de almuerzo, por ejemplo, en la Escuela Básica N° 2.639 Carumbey 2, del distrito de Lima.

Gobernador de Boquerón dijo desconocer caso de porotos con gorgojos

Harold Bergen (ANR – cartista), gobernador de Boquerón, aseguró que al conocerse el informe de la Contraloría “trabajamos los puntos más importantes enseguida, de igual manera estamos haciendo un control completo”.

Sin embargo, si bien dijo que trabajaron los “puntos más importantes”, el gobernador admitió desconocer el caso específico de la escuela El Mensajero citado por el ente contralor, donde sirvieron porotos con gorgojos debido a la falta de alimentos para cocinar el almuerzo escolar.

Aseguró que recién para este fin de semana tendrían un informe interno para luego remitirlo a la CGR como respuesta. Hasta la fecha no tomaron ninguna medida contra la proveedora de insumos de Hambre Cero en Boquerón, la firma Granos y Aceites S.A., que ya había sido multada por el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado, por más de G. 400 millones, a causa de irregularidades en torno al plan alimenticio.

La empresa es representada por Enrique Javier Terwindt Benítez, Nancy Godoy Adorno y fue adjudicada por la Gobernación de Boquerón para proveer el servicio en el marco de Hambre Cero del 2024 al 2027 por G. 118.878 millones.

Nunca faltó comida en Boquerón, aseguró Bergen

“Uno de los puntos que revisamos del informe es que supuestamente en una escuela no había agua y del aljibe se extrajo agua sucia para cocinar, sin embargo comprobamos que no fue así. Hubo agua sucia, pero no se utilizó para la cocina, se hizo con agua limpia”, dijo el gobernador de Boquerón, Harold Bergen.

Agregó que el departamento está afectado actualmente por las inundaciones, pero que pese a ello “nunca faltó comida, a veces no hay clases por el tema del agua, pero igual nos indicaron que nunca faltaron los alimentos”.

Gobernadores no siguieron recomendaciones de la Contraloría

El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Luis Sosa (ANR – cartista), había minimizado el lunes el documento de la CGR, indicando que el control se realizó durante el primer mes de clases.

“De 7.000 escuelas, son prácticamente menos de 50 casos donde hubo problemas y se actuó de forma inmediata. El primer mes tuvimos varios problemas logísticos, la gente recién se estaba ubicando y equipando en todas las escuelas; tomamos como llamado de atención”, expresó.

La Contraloría recomendó tomar cartas en el asunto con fuertes sanciones, como multas, ante los problemas detectados en la aplicación del programa Hambre Cero. Inclusive, pidió analizar rescindir contratos en caso que sea necesario, debido a la provisión incompleta o nula de insumos para la comida en las escuelas.

Pero hasta la fecha, luego de dos semanas de lanzado el reporte, ni el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, ni los gobernadores aplicaron sanciones económicas y menos analizaron terminar contrato con las proveedoras.

Irregularidades no dan para multas, dijo el MDS

El viceministro de Finanzas del MDS, Raúl Ramírez, apuntó que las irregularidades “no son todavía para una sanción monetaria a las empresas, sí para amonestación”.

En el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), integrado por los gobernadores, tampoco consta ninguna amonestación para las distribuidoras adjudicadas en lo que va del año, según confirmaron desde Desarrollo Social. Desde el inicio del programa, el MDS está a cargo del plan en Asunción, Presidente Hayes y Central. En los demás sitios del país, las responsables son las gobernaciones.