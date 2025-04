Exministros del MAG deben reparar daño por casi G. 69.000 millones, ratifica Procuraduría

El juicio en la acción por reparación del daño contra los ex ministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy, además de la ex directora de Administración y Finanzas del MAG Maristela Azuaga; se desarrolló este martes hasta la etapa de alegatos finales, en la que el procurador adjunto Juan Manuel Bogarin Ayala solicitó que los tres condenados por corrupción reparen al Estado el perjuicio por G. 68.965.418.419.

Puntualmente, según lo alegado por el procurador adjunto, durante su gestión al frente del MAG Enzo Cardozo autorizó 7 desembolsos por un total de G. 60.252.639.175; mientras que su sucesor Rody Adán Godoy, dio vía libre a otros 3 desembolsos por un total de G. 8.712.779.244. Estos montos son los que el Estado exige a cada uno, en concepto de reparación del daño.

Respecto a la ex director de Administración y Finanzas Maristela Azuaga, quien estuvo en el cargo durante las gestiones de ambos exministros del MAG; Bogarin Ayala detalló que a la ex funcionaria se le reclama la reparación de G. 60.765.418.419; correspondiente en poco más de G. 52 millones durante la gestión de Enzo Cardozo; y más de G. 8 mil millones bajo la administración de Rody Godoy. Es decir, la ex funcionaria debe responder solidariamente por los montos señalados, con cada uno de los exministros.

La jueza Elsa García, presidenta del Tribunal de Sentencia Unipersonal, programó la continuidad del presente juicio oral para el lunes 5 de mayo, a las 10:00, con los alegatos finales de la defensa del exministro Rody Godoy. El fallo se dará a conocer al día siguiente (martes 6), en horario a confirmar.

Exministro del MAG pide rechazar demanda de reparación

La defensa del exministro Enzo Cardozo, ejercida por el Abg. Ricardo Estigarribia, solicitó al Tribunal de Sentencia Unipersonal que rechace la demanda de reparación del daño, argumentando que el Estado ya promovió una acción en el fuero Civil, en contra de otros co procesados en la presente causa; para recuperar el dinero desviado del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

“Nosotros objetamos la posibilidad de reclamar que tiene el Estado, a través de la Procuraduría, porque simplemente ya lo ha hecho en el fuero Civil y debe terminar eso, y recién una vez finalizado ese proceso, si es que el Estado pierde, venir al fuero Penal a exigir la reparación del daño”, expresó el defensor en parte de sus alegatos conclusivos.

Además de esta cuestión de forma, Estigarribia argumentó una cuestión de fondo para solicitar el rechazo de la acción; ya que el Estado a través de la Procuraduría General de la República (PGR) pretende recuperar casi G. 130.000 millones, en atención a que reclama G. 60 mil millones a Enzo Cardozo, G. 8.000 millones a Rody Godoy y otros G. 60 mil millones a Maristela Azuaga.

Por su parte el Abg. Victor Rivarola, en representación de Maristela Azuaga, fundamentó que la demanda de reparación del daño debe ser rechazada, en atención a que fue promovida el 14 de marzo de 2024 cuando aún estaba pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad que la exfuncionaria había promovido. Además, calificó de “negligente” el reclamo del procurador adjunto, en cuanto al monto de reparación solicitado a su defendida.

Condenados por desvío de casi G. 69.000 millones

El 28 de noviembre de 2022 fueron condenados los dos exministros del MAG Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy por estafa y lesión de confianza. En el caso del primero a 10 años de cárcel, y el segundo a 7 años de pena privativa de libertad. Por su parte la exdirectora de Administración y Finanzas del ente estatal Maristela Azuaga fue sentenciada a 10 años de prisión, por el desvío de G. 68.000 millones.

En el juicio oral quedó probado que entre abril del 2012 y mayo del 2013, los entonces ministros del MAG Enzo Cardozo y Rody Godoy, respectivamente, autorizaron a través de distintas resoluciones, el desembolso de G. 68.965.418.419 provenientes de fondos propios del ente y del Fonacide, para financiar proyectos de productores frutihortícolas de 188 comités de todo el país.

Según lo probado por el Ministerio Público, estos desembolsos se realizaron sin contar con proyecto alguno que justifiquen las erogaciones realizadas, ya que, según las constancias, todos los proyectos fueron elaborados con posterioridad a la firma de las resoluciones y fueron presentados recién con la rendición de cuentas.

Ambos ex ministros del MAG afrontaron otro proceso por el supuesto desvío de G. 3.700 millones, pero en ese caso fueron beneficiados por la prescripción de la causa y, en consecuencia, se declaró la absolución de culpa y reproche de ambos.