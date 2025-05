Estímulos a temprana edad favorecen a la elección de los oficios, explica especialista

Para la doctora Mirian Ginzo, especialista en Recursos Humanos, con especialidad en el desarrollo de competencias para el trabajo, los estímulos a temprana edad y los ejemplos que tiene a mano son los primeros indicios en cuanto al oficio que podría gustarle al niño o adolescente.

Ante la consulta de cómo encontrar el perfil de una persona que se está formando, contestó: “Las orientaciones hacia una carrera profesional o hacia un trabajo tienen directa relación con el estímulo que tiene ese joven en su entorno familiar, en su contexto social”.

Seguido agregó: “Entonces, a mayor estímulo, mayores posibilidades de detectar tempranamente qué me gusta y qué no me gusta. Esa es la función que tienen los muchos talleres a los que los papás envían a sus hijos. Taller de robótica, fútbol o campamentos. Todas esas experiencias van construyendo la personalidad, la manera de ser del niño y también un estímulo especial".

“Por ejemplo, por eso vemos que de papás médicos hay hijos que quieren ser médicos como los padres. Pero cuando no se tienen muchos estímulos o los papás no hicieron carrera y vemos un entorno precario, cuesta hasta tener deseos de estudiar, porque no se asocia el estudio a la capacidad laboral de producir”, remarcó.

“En la época de nuestros padres, los hijos se veían muy comprometidos de seguir las carreras de los padres, cuando estos ya tenían un negocio, cuando el deseo o el interés era otro. No había esa posibilidad que vos elijas lo que querías realizar", comentó la profesional.

Los emprendedores

Con respecto a los que deciden ser emprendedores, la especialista en Recursos humanos manifestó: “El emprendedor tiene un perfil muy especial y ese perfil le ayuda a sobrellevar un emprendimiento. Tiene un carácter especial, que son el entusiasmo y la proactividad. Hay personas que hacen cosas muy lindas e interesantes, pero no cuentan con ese giro comercial para comenzar a emprender".

Sobre la educación que se imparte en los colegios, aclaró: “Los colegios técnicos tienen una orientación más fuerte hacia el trabajo y hacen ya cosas muy interesantes durante su preparación. Los que tienen poca estimulación son los que hacen el bachiller en ciencias sociales. Pero este es el bachillerato para la mayoría de los chicos que quieren hacer la universidad".

“La mejor forma de encontrar la carrera que más te guste es probar, probar y probar”, finalizó.