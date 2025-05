Fraude: MEC ampliará denuncia y sumará chats de Carolina González

En conferencia de prensa brindada esta mañana, Federico Mora, viceministro de Educación Superior, resaltó que luego de que detectaron los primeros indicios de fraude en las pruebas de ingreso para institutos de formación docente ya remitieron una denuncia penal ante la Fiscalía. Recordó que hallaron inconsistencias y patrones en aciertos y errores de cientos de pruebas.

Además, señaló que identificaron a los postulantes vinculados a estas anomalías y tomaron la decisión de anular sus pruebas. Esos estudiantes tendrán una segunda oportunidad el sábado 24 de mayo.

Con respecto a la filtración de chats que vinculan a Carolina González con este fraude, indicó que esas conversaciones serán remitidas al Ministerio Público a través de la Asesoría Jurídica del MEC, que ampliará la primera denuncia planteada.

Indicó que el objetivo es “llegar al fondo de la cuestión”, pues lo más importante de esta gestión es la transparencia en todo el proceso, por orden del ministro Luis Ramírez y el presidente Santiago Peña.

En las conversaciones filtradas a ABC, se observa que un contacto identificado como Carolina González envía los resultados de los exámenes. Algunos postulantes denunciaron que los encargados de tomar las pruebas leyeron las respuestas a viva voz.

Funcionaria amiga de Carol González ya fue apartada del cargo

En otro momento, confirmó que Noelia Portillo Sanabria, amiga cercana de Carolina González, ya fue apartada del cargo de directora de Formación del Educador del MEC. “Tiene un pedido de remoción del cargo y se va a avanzar en ese proceso, pero a la par está supeditada a lo que asesoría jurídica determine”, expresó al respecto.

En fotos compartidas en redes sociales, se observa que tienen una amistad de larga data y compartieron numerosos encuentros de todo tipo. Según la nómina de funcionarios del MEC, Portillo Sanabria seguía siendo empleada hasta el mes de marzo y aún no se actualiza la planilla de abril.

Asociación de Carolina González no está registrada ante el MEC

En otro momento, el viceministro Mora aseguró que la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay (Asifodopa), presidida por Carolina González, esposa del exdiputado Orlando Arévalo, no está oficialmente registrada ante el MEC. Indicó que saben que nuclea a una veintena de institutos de formación docente y que aparentemente la filtración de respuestas se dio dentro de un chat de ese gremio.

“Lo que podemos evidenciar es que hubo un acceso a los resultados y fue transmitido a diferentes instancias. Llama la atención que el examen inició a las 8:00 y las respuestas circularon a las 9:10, lo que pudo haber pasado es que se respondieron los exámenes a las 8:00 y recién ahí se circuló, según vemos en el chat”, agregó. Acotó, sin embargo, que la veracidad de los mismos deberá ser confirmada por las autoridades.

“La Asifodopa no está registrada como institución en el MEC, no es parte concurrente para cuestiones vinculadas a un trato formal y eso se lo hicimos saber también. No obstante, nuclea a una veintena de institutos de formación docente (...) No es una asociación reconocida ni registrada en el MEC, lo que es una condición para ser interlocutor con el ministerio. No está oficializado su relacionamiento con el ministerio, no tiene la legitimación activa como tal", agregó en otro momento el viceministro.